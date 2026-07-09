Märkte heute

Rheinmetall-Downgrade, Nvidia KI-Deal, Bloom Short-Report

onvista · Uhr
Thema: KI

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Nordex, Siltronic, Hensoldt, Rheinmetall, Porsche, Ferrari, Meta, Amazon, Alibaba, Nvidia und Bloom Energy.

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Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Rheinmetall: Downgrade nach der Rally

Nach dem starken Anstieg rund um den NATO-Gipfel wird die Bewertung von Rheinmetall neu diskutiert. Ein Analyst sieht weniger Spielraum, weil sich die Prioritäten bei Verteidigungsausgaben verschieben könnten und einige langfristige Annahmen ambitioniert wirken.

Nvidia: Open Source als KI-Hebel

Nvidia meldet Fortschritte beim Open-Source-Modell Nemotron 3 Ultra. Im Fokus stehen niedrigere Inference-Kosten, starke Agenten-Performance und die Frage, ob Nvidia seine KI-Plattform durch neue Partner noch breiter aufstellen kann.

Bloom Energy: Short-Report sorgt für Fragen

Ein Leerverkäufer-Bericht stellt Aussagen zur Lieferkette infrage. Bloom Energy will die Darstellung prüfen und korrigieren. Entscheidend wird, ob das Unternehmen die offenen Punkte schnell und überzeugend adressieren kann.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Rheinmetall
Nvidia
Amazon
Meta
Hensoldt
Porsche AG Vz.
Bloom Energy
Porsche Automobil Holding
Nordex
Siltronic
Ferrari
Alibaba Group Holding

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