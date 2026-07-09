Rheinmetall-Downgrade, Nvidia KI-Deal, Bloom Short-Report

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Rheinmetall: Downgrade nach der Rally

Nach dem starken Anstieg rund um den NATO-Gipfel wird die Bewertung von Rheinmetall neu diskutiert. Ein Analyst sieht weniger Spielraum, weil sich die Prioritäten bei Verteidigungsausgaben verschieben könnten und einige langfristige Annahmen ambitioniert wirken.

Nvidia: Open Source als KI-Hebel

Nvidia meldet Fortschritte beim Open-Source-Modell Nemotron 3 Ultra. Im Fokus stehen niedrigere Inference-Kosten, starke Agenten-Performance und die Frage, ob Nvidia seine KI-Plattform durch neue Partner noch breiter aufstellen kann.

Bloom Energy: Short-Report sorgt für Fragen

Ein Leerverkäufer-Bericht stellt Aussagen zur Lieferkette infrage. Bloom Energy will die Darstellung prüfen und korrigieren. Entscheidend wird, ob das Unternehmen die offenen Punkte schnell und überzeugend adressieren kann.