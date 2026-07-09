Rüstungsunternehmen

Rheinmetall-JV baut Laserwaffe zur Drohnenabwehr für die Marine

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Thema: Rüstung

Rheinmetall und MBDA entwickeln im Auftrag der Bundeswehr ein Laserwaffensystem zur Drohnenabwehr für die Marine, das ab 2029 einsatzbereit sein und überwiegend in Deutschland gefertigt werden soll.

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Quelle: Postmodern Studio

Rheinmetall hat gemeinsam mit dem Rüstungsunternehmen MBDA den Auftrag ‌des Bundes für die Entwicklung eines Hochenergie-Laserwaffensystems erhalten, das ⁠von ⁠der Marine eingesetzt werden soll. Der Vertrag sei am Donnerstag unterzeichnet worden, teilte ‌Rheinmetall mit. Ein ‌entsprechendes Gemeinschaftsunternehmen mit MBDA werde gegründet.

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