Rheinmetall: Warum ich hier noch vorsichtig bleibe

Was bewegt die Aktie?

MWB Research senkt die Einstufung von Rheinmetall auf Halten und streicht das bisherige Kursziel von 1.400 Euro deutlich zusammen. Das Kernproblem gleicht dem von Hensoldt: Der stark vertretene Bereich Landsysteme verliert auf dem Nato-Gipfel an Priorität.

Der Fokus rückt zu Marine, Luftverteidigung und Deep-Strike-Fähigkeiten. Der Bereich Panzer soll bis 2030 rund 20 Prozent der Ebit-Guidance ausmachen. Wächst dieser Bereich schwächer, geht ein Teil der Wachstumsfantasie verloren.

Die Bewertung liegt bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 25 und damit wieder am Schnitt der vergangenen fünf Jahre. Die Auftragslage bleibt stark und dürfte stark bleiben. Auffällig ist aber, dass die Aktie auf neue Aufträge kaum noch reagiert, auf negative Nachrichten dagegen sehr deutlich.

Charttechnik

Der Abwärtstrend ist intakt, die Aktie zeigt eine Sequenz fallender Hochpunkte. Die jüngste Konsolidierung testete nur den letzten Widerstand und drehte dann dynamisch nach unten. Im schlechtesten Fall droht ein Fall unter das letzte Tief und damit unter 900 Euro. Nach Bodenbildung sieht es erst aus, wenn die Aktie dynamisch über 1.200 Euro steigt.

Martins Einschätzung

Rheinmetall sehe ich insgesamt besser aufgestellt als Hensoldt, bleibe aber vorsichtig. Solange die Aktie unter 1.200 Euro notiert und auf negative Nachrichten so empfindlich reagiert, warte ich auf ein klareres Signal für eine Bodenbildung.