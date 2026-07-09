ROUNDUP: Lautstarker Protest vor VW-Aufsichtsratssitzung

WOLFSBURG (dpa-AFX) - Vor Beginn der Aufsichtsratssitzung zu möglichen weiteren Einschnitten beim VW -Konzern haben Beschäftigte in Wolfsburg lautstark protestiert. Mehrere hundert Mitarbeiter zogen mit Tröten und Sirene vor das Vorstandshochhaus, wo das Gremium am Nachmittag tagen wollte. Die Sitzung, die um 14.30 Uhr beginnen sollte, verzögerte sich zunächst.

Angeführt wurde der kleine Demonstrationszug von der IG-Metall-Vorsitzenden Christiane Benner und Betriebsratschefin Daniela Cavallo, die beide dem Kontrollgremium angehören. "Vereint für unsere Zukunft kämpfen", stand auf einem Transparent. Dass vier Werke geschlossen werden, das werde die IG Metall nicht mitmachen, sagte Benner. "Das werden wir nicht akzeptieren."

IG Metall: Es handelt sich nicht um einen Arbeitskampf

Die IG Metall zählte rund 500 Teilnehmer der Protestaktion in Wolfsburg. Weitere Aktionen gebe es auch an anderen Konzernstandorten in Deutschland, einschließlich Standorten der Konzerntöchter Audi, Porsche und MAN.

Laut IG Metall handelt es sich nicht um einen Arbeitskampf, sondern um Informations- oder Protestveranstaltungen. Die Versammlungen fallen daher deutlich kleiner aus als bei den Warnstreiks 2024. Damals kamen laut Gewerkschaft mehr als 30.000 Teilnehmer zur Kundgebung in Wolfsburg.

Mit den Protesten reagiert die Gewerkschaft auf Berichte über verschärfte Sparpläne bei VW. Laut "Manager Magazin" könnten bis zu 100.000 Stellen weltweit wegfallen, doppelt so viele wie bisher geplant. Vier Werken des VW-Konzerns in Deutschland droht demnach sogar die Schließung: Hannover, Emden, Zwickau und Neckarsulm.

Der Konzern selbst hat sich bisher nicht zu Details geäußert. "Die genauen Inhalte des Zukunftsplans und die damit verbundenen notwendigen Maßnahmen werden heute zwischen Aufsichtsrat und Vorstand der Volkswagen AG erörtert", sagte ein Sprecher. "Und ja, wir werden auch Überkapazitäten abbauen müssen."

Nach der Aufsichtsratssitzung will Volkswagen zügig über mögliche Entscheidungen informieren, wie der Sprecher weiter sagte: "Über die Ergebnisse der heutigen Aufsichtsratssitzung und getroffene Entscheidungen werden wir schnellstmöglich informieren." Mit einem Ende der Sitzung rechneten Beobachter nicht vor dem frühen Abend./fjo/DP/jha