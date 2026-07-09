Salzgitter übernimmt Stahlkonzern HKM

Düsseldorf, ⁠09. Jul (Reuters) - Der Stahlkonzern Salzgitter wird Alleineigentümer der Hüttenwerke Krupp Mannesmann (HKM). Die Niedersachsen teilten am Donnerstag mit, darauf ‌hätten sie sich mit den bisherigen Miteigentümern Thyssenkrupp Steel Europe und Vallourec ⁠geeinigt. ⁠Der schwächelnde Stahlkocher HKM werde zu einer 100-prozentigen Tochter von Salzgitter. Die Mitgesellschafter

hatten angekündigt, sich aus dem Joint Venture zurückziehen zu wollen.

Der ‌Salzgitter-Konzern übernehme damit die ‌volle Verantwortung bei HKM. Salzgitter wolle das integrierte Hüttenwerk mit einem klaren ⁠Plan und voller Ausrichtung auf die grüne ‌Transformation fit für ⁠die bevorstehenden Herausforderungen machen. Geplant sei, dass statt aktuell rund 3000 langfristig nur noch etwa 1000 ‌Menschen dort ⁠beschäftigt seien. "Ohne diesen schmerzhaften ⁠Stellenabbau hätte die Salzgitter AG die alleinige Übernahme nicht vollziehen können." Die Alternative wäre eine komplette Schließung des Werks gewesen.

(Bericht von Tom Käckenhoff. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte ⁠an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)