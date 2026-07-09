Frankfurt, ⁠08. Jul (Reuters) - Der Mainzer Pharmaverpackungs-Hersteller Schott Pharma hebt nach einer Einigung mit einem wichtigen Kunden seine Jahresziele an. Für das dritte ‌Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 werde mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von rund acht Prozent ⁠gerechnet, ⁠teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Die Markterwartungen hätten bei 3,5 Prozent gelegen. Die operative Marge (EBITDA-Marge) dürfte bei rund 27 Prozent liegen. Für das gesamte Geschäftsjahr ‌2025/26 werde nun ein ‌währungsbereinigtes Umsatzwachstum von fünf bis sechs Prozent anvisiert nach bislang zwei bis fünf Prozent. ⁠Die EBITDA-Marge dürfte bei 27 bis 28 ‌Prozent liegen, statt der ⁠bisher geplanten rund 27 Prozent.

Schott Pharma begründete die besseren Aussichten neben der guten Geschäftsentwicklung mit einer Übereinkunft mit ‌einem Großabnehmer ⁠von Glasspritzen. Diese beinhalte sowohl ⁠Umsatz- als auch Ausgleichskomponenten, die sich in zukünftigen Perioden auswirken werden. Die Geschäftszahlen für das dritte Quartal will das im Kleinwerteindex SDax gelistete Unternehmen am 12. August veröffentlichen.

(Bericht von Ralf BanserRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden ⁠Sie sich an die Redaktionsleitung unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)