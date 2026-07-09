SCP Standard Capital Partners AG: Fabian Becker wird zum Chairman of the Management Board und CEO ernannt

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Der Supervisory Board von SCP Standard Capital Partners AG (WKN: A12UPJ | ISIN: DE000A12UPJ7 | XETRA ticker: CAP) hat heute die Ernennung von Herrn Fabian Becker zum Chairman of the Management Board und Chief Executive Officer (CEO) mit Wirkung 9. Juli 2026 bekannt gegeben.

Frau Stephanie Schettler-Köhler bleibt Mitglied des Management Board und übernimmt die Position des Chief Operating Officer (COO).

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