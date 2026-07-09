Halbleiter-Aktie

Siltronic: Nach 13 Prozent würde ich nicht einsteigen

onvista · Uhr

Die Siltronic-Aktie springt 13 Prozent nach oben, nachdem sie zuvor kräftig gefallen war. Positive Analystenstimmen treiben zusätzlich. Nach dem schnellen Anstieg ist das Chance-Risiko-Verhältnis für einen Einstieg aber unattraktiv geworden.

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Was bewegt die Aktie?

BNP hebt Siltronic von Neutral auf Outperform und das Kursziel von 74 Euro auf 108 Euro. Kepler senkt zwar die Einstufung von Kaufen auf Halten, hebt das Kursziel aber zugleich von 65 Euro auf 90 Euro. Bemerkenswert: Schon beim alten Kepler-Ziel von 65 Euro sahen die Analysten kein Potenzial mehr, danach stieg die Aktie trotzdem um rund 65 Prozent.

Siltronic zählt für mich zu den wichtigsten Zulieferern für die KI-Infrastruktur. Ein Kurs-Gewinn-Verhältnis lässt sich allerdings nicht bilden, weil noch keine Gewinne anfallen. Genau solche Werte brechen bei ruppigen Marktphasen überdurchschnittlich stark ein.

Charttechnik

Der vorherige Rückgang betrug rund 27 bis 28 Prozent in etwa 30 Handelstagen und bildet einen bullischen Keil. Daraus ergeben sich Kursziele zwischen 127 und 137 Euro.

Aktuell läuft die Aktie aber gerade erst an die obere Kanalbegrenzung, wo Widerstand droht. Bis zum Analystenziel von 108 Euro ergibt sich vom Stopp unter dem gestrigen Tief nur ein Chance-Risiko-Verhältnis von rund 1,2 zu eins.

Martins Einschätzung

Langfristig bleibe ich für Siltronic positiv, zum aktuellen Kurs wage ich aber keinen Einstieg. In einem ohnehin angeschlagenen KI-Umfeld ist die Ausgangslage schlecht. Deutlich attraktiver wären Rücksetzer in den Bereich des 50-Prozent-Retracements, wo die Aktie zuletzt zweimal nach oben drehte.

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