SMI: Galderma und Sandoz steigen in Schweizer Leitindex auf

Zürich, ⁠09. Jul (Reuters) - Der Hautpflegekonzern Galderma und der Generikahersteller Sandoz steigen in den ‌Schweizer Leitindex SMI auf. Der Telekommunikationsanbieter Swisscom und der ⁠Logistikkonzern ⁠Kühne+Nagel verlassen im Gegenzug das Blue-Chip-Börsenbarometer und sind wechseln in den SMIM-Index der mittelgroßen Firmen, wie ‌der Börsenbetreiber SIX ‌am Mittwochabend mitteilte. Die Änderungen träten am 21. ⁠September in Kraft. Die Beschlüsse ‌basierten auf ⁠den Empfehlungen der Indexkommission im Rahmen der ordentlichen jährlichen Überprüfung. Im SMIM ‌ersetze ⁠zudem der Aromen- ⁠und Vitaminhersteller DSM Firmenich den Spezialchemiehersteller Clariant.

(Bericht von Oliver Hirt. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ⁠berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)