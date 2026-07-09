SMI: Galderma und Sandoz steigen in Schweizer Leitindex auf

Reuters · Uhr
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Zürich, ⁠09. Jul (Reuters) - Der Hautpflegekonzern Galderma und der Generikahersteller Sandoz steigen in den ‌Schweizer Leitindex SMI auf. Der Telekommunikationsanbieter Swisscom und der ⁠Logistikkonzern ⁠Kühne+Nagel verlassen im Gegenzug das Blue-Chip-Börsenbarometer und sind wechseln in den SMIM-Index der mittelgroßen Firmen, wie ‌der Börsenbetreiber SIX ‌am Mittwochabend mitteilte. Die Änderungen träten am 21. ⁠September in Kraft. Die Beschlüsse ‌basierten auf ⁠den Empfehlungen der Indexkommission im Rahmen der ordentlichen jährlichen Überprüfung. Im SMIM ‌ersetze ⁠zudem der Aromen- ⁠und Vitaminhersteller DSM Firmenich den Spezialchemiehersteller Clariant.

(Bericht von Oliver Hirt. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ⁠berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
S
SMI
Sandoz Group
Galderma
Kühne & Nagel

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