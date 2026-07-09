SMI: Galderma und Sandoz steigen in Schweizer Leitindex auf
Zürich, 09. Jul (Reuters) - Der Hautpflegekonzern Galderma und der Generikahersteller Sandoz steigen in den Schweizer Leitindex SMI auf. Der Telekommunikationsanbieter Swisscom und der Logistikkonzern Kühne+Nagel verlassen im Gegenzug das Blue-Chip-Börsenbarometer und sind wechseln in den SMIM-Index der mittelgroßen Firmen, wie der Börsenbetreiber SIX am Mittwochabend mitteilte. Die Änderungen träten am 21. September in Kraft. Die Beschlüsse basierten auf den Empfehlungen der Indexkommission im Rahmen der ordentlichen jährlichen Überprüfung. Im SMIM ersetze zudem der Aromen- und Vitaminhersteller DSM Firmenich den Spezialchemiehersteller Clariant.
(Bericht von Oliver Hirt. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
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