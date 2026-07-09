Sozialplan für Zalando in Erfurt abgeschlossen

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ERFURT (dpa-AFX) - Ein millionenschwerer Sozialplan ist für das Zalando -Logistikzentrum in Erfurt unterschrieben worden. Das teilten Betriebsrat und Unternehmen nach langwierigen Gesprächen in einer Einigungsstelle mit. Verhandlungen über einen Interessenausgleich für die 2.100 Beschäftigten sind nach Betriebsratsangaben gescheitert./rot/DP/jha

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