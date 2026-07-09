Strategy verkauft: Anfang vom Ende für den Bitcoin-Markt?

Strategy hat erstmals seit Jahren in größerem Umfang Bitcoin verkauft – und sorgt damit für neue Diskussionen über die Stabilität seines Geschäftsmodells. Das Unternehmen um Michael Saylor veräußerte 3.588 Bitcoin im Wert von rund 216 Millionen Dollar, um seine Liquiditätsreserven zu stärken.

Während einige Analysten den Schritt als kluge Bilanzmaßnahme werten, sehen andere darin ein mögliches Warnsignal für den gesamten Bitcoin-Markt. Gleichzeitig befindet sich Bitcoin weiterhin in einem schwierigen makroökonomischen Umfeld und steckt in einem intakten Bärenmarkt.

Besonders interessant ist dabei die Frage, ob Strategy damit lediglich vorsorglich seine Kapitalstruktur absichert oder ob das Unternehmen künftig zu einem strukturellen Verkäufer von Bitcoin werden könnte.

Parallel dazu lohnt sich ein Blick auf die aktuelle Marktlage: Historisch zählt der Sommer zwar zu den schwächsten Phasen für Bitcoin, der Juli markierte in früheren Bärenmärkten jedoch häufig den Beginn kräftiger Zwischenrallys. Genau dieses Spannungsfeld zwischen saisonaler Erholung und übergeordnetem Abwärtstrend steht derzeit im Fokus.