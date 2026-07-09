Streit um Stellenabbau und Werksschließungen bei Volkswagen

Wolfsburg, 09. Jul (Reuters) - Der ⁠Aufsichtsrat von Volkswagen berät am Donnerstag über einen massiven Stellenabbau und die Schließung von vier deutschen Werken. Der Wolfsburger Autobauer will damit aus der Krise kommen, in die ihn die neuen Zollschranken der USA, der Einbruch in China und die wachsende Konkurrenz chinesischer Autobauer in Europa manövriert haben. Nach einem Bericht der "Bild"-Zeitung will der Vorstand um Oliver Blume laut einer Vorlage für den Aufsichtsrat weitere 55.000 bis 70.000 Stellen streichen - zusätzlich zu dem bereits vereinbarten Abbau von 50.000 Arbeitsplätzen. Weltweit beschäftigt Volkswagen mehr als 650.000 Menschen. In vier deutschen Werken könnte ‌zwischen 2031 und 2035 die Produktion auslaufen, wie "Bild" und das Magazin "Der Spiegel" berichteten. Endgültige Entscheidungen im Aufsichtsrat sind am Donnerstag aber nicht zu erwarten.

Volkswagen-Gesamtbetriebsratschefin Daniela Cavallo und die Gewerkschaft IG Metall kritisierten die Pläne als untauglich: "Diese Maßnahmen helfen überhaupt nicht, um diesen Konzern nach vorne zu bringen", sagte Cavallo auf einer Kundgebung vor 400 ⁠Mitarbeitern vor dem Markenhochhaus auf ⁠dem Werksgelände in Wolfsburg. Volkswagen sei wie die ganze Branche in einer Krise. "Wir verschließen nicht die Augen, wir leben nicht auf dem Baum (...) aber wir, die Belegschaft, haben diese Krise nicht verursacht", rief Cavallo den Beschäftigten zu. Es sei Aufgabe des Vorstands, wettbewerbsfähige Produkte auf die Straße zu bringen. "Der Vorstand muss seine Hausaufgaben machen, und die Politik auch", sagte Cavallo.

Die Arbeitnehmer seien bereit, ihren Beitrag dazu zu leisten, betonte Cavallo, die auch stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats ist. Dass sie kompromissbereit seien, hätten schon die Sparverhandlungen 2024 gezeigt. Damals hatte VW den Abbau von 35.000 Arbeitsplätzen in Deutschland und das Ende der Autofertigung in Osnabrück und Dresden beschlossen. Seither hat sich die Lage aber verschärft.

VW: "WERDEN ‌ÜBERKAPAZITÄTEN ABBAUEN MÜSSEN"

Vor der Sitzung verwies Volkswagen auf die Notwendigkeit harter Einschnitte. "Wir werden auch Überkapazitäten abbauen müssen", ‌teilte ein Sprecher mit. Zwar teilten Vorstand und Aufsichtsrat die Sorgen der Beschäftigten, Ziel sei es jedoch, den Konzern robuster und wettbewerbsfähiger zu machen. Der Vorstand habe einen umfangreichen Zukunftsplan entwickelt. Die Komplexität solle reduziert, das Beteiligungsportfolio gestrafft und die Strukturen verschlankt werden. Konzernchef Blume stellt sich auf einen dauerhaft niedrigeren Absatz in Europa ein und will die Kapazitäten reduzieren. IG-Metall-Verhandlungsführer Thorsten Gröger ⁠nahm vor allem die Kommunikation des Vorstands ins Visier: Sie sei ein "absolutes Desaster", sagte er. "Ganze Regionen werden in Angst und Schrecken versetzt."

Laut "Bild" und "Spiegel" soll die Produktion in Zwickau und ‌Emden in fünf Jahren auslaufen, das Nutzfahrzeugwerk in Hannover solle 2032 folgen, das Audi-Werk in ⁠Neckarsulm 2034. VW wollte sich dazu nicht äußern. In diesen vier Fabriken arbeiten rund 40.000 Menschen. Blume plane, die dortigen Modelle künftig in günstigeren osteuropäischen Werken zu bauen. Für die deutschen Standorte würden andere Zwecke gesucht, etwa ein Verkauf an Rüstungsunternehmen oder die Fertigung von in China entwickelten Autos. Letzteres gilt Insidern zufolge vor allem für Zwickau als Option.

Die niedersächsische Landesregierung dementierte aber einen Bericht der "New York Times" und der "WirtschaftsWoche", wonach sich das Bundesland als VW-Großaktionär ‌nicht gegen das Ende der Produktion in den vier deutschen Werken wehren würde. "Das ist kompletter Unsinn", ⁠sagte ein Regierungssprecher in Hannover der Nachrichtenagentur Reuters. Die beiden Medien ⁠hatten berichtet, dass Niedersachsen bereit sei, im Aufsichtsrat "einer Umwidmung und einem Auslaufen von VW-Werken zuzustimmen". Das Land hält 20 Prozent der Anteile und hat damit nach dem VW-Gesetz eine Sperrminorität. Im Vorfeld hatte es geheißen, um den erwarteten Widerstand Niedersachsens zu umgehen, könne Volkswagen die Kernmarke VW ausgliedern und so das VW-Gesetz de facto aushebeln.

Eine Zustimmung zu dem Plan gilt als äußerst unsicher. Blume steht zwar unter dem Druck der Familien Porsche und Piech, deren Holding Porsche SE Milliarden auf ihre VW-Beteiligung abschreiben musste. Doch im Aufsichtsrat herrscht nach dem Rückzug der ehemaligen Rüstungs-Managerin Susanne Wiegand ein Patt. Die Arbeitnehmerseite um IG-Metall-Chefin Christiane Benner hatte schon im Vorfeld massiven Widerstand angekündigt.

"Die IG Metall wird im Schulterschluss mit den Belegschaften mit aller Macht jeden neuen Abbau-Plänen entgegentreten", sagte der IG Metall-Bezirksleiter von Berlin-Brandenburg-Sachsen, Jan Otto, auf einer Kundgebung in Dresden. "Wir werden Werksschließungen nicht hinnehmen – nicht hier in Sachsen und nicht an den anderen Standorten in Deutschland." Die Werke in Zwickau, Chemnitz und Dresden seien das Rückgrat der ⁠sächsischen Wirtschaft. Nach Informationen des Datendienstleisters Mobility Global liegt die Auslastung aller deutschen Volkswagen-Werke in diesem Jahr bei 81 Prozent. Bis Ende des Jahrzehnts dürfte sie aber auf 73 Prozent sinken.

(Bericht von Rachel More, Alexander Hübner, Andreas Rinke, Klaus Lauer und Patricia Weiss, redigiert von Ralf BanserRückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)