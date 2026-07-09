Studie: Schwere Flut würde deutsche Wirtschaft 108 Milliarden Euro kosten

Berlin, 09. ⁠Jul (Reuters) - Eine schwere Flutkatastrophe könnte die deutsche Wirtschaftsleistung einer Studie zufolge um bis zu 108 Milliarden Euro bremsen. Dieser Betrag bezieht sich auf die drei Jahre nach einem angenommenen Hochwasserereignis im Jahr 2027, wie am Donnerstag aus einer Analyse des Kreditversicherers Allianz ‌Trade hervorgeht. Gleichzeitig rechneten sich Investitionen in den Hochwasserschutz und Maßnahmen zur Klimaanpassung. Jeder in Prävention investierte Euro vermeide Schäden in etwa vierfacher Höhe, heißt es ⁠in der ⁠Analyse.

Ursache für den geschätzten Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 108 Milliarden Euro oder rund 0,7 Prozent sind der Studie zufolge neben direkten Sachschäden vor allem verzögerte Investitionen, Produktionsunterbrechungen, gestörte Lieferketten und eine schwächere Nachfrage. Allein die Bruttoanlageinvestitionen würden demnach um 83,6 Milliarden Euro einbrechen. Das verfügbare Einkommen der privaten Haushalte sinke um rund ‌4,1 Prozent, der Konsum um etwa 44 Milliarden Euro. "Sachschäden ‌sind nur eine Komponente bei den Kosten von Hochwassern", sagte Hazem Krichene, Klimaökonom bei Allianz Research. "Das Wirtschaftswachstum leidet langfristig."

SCHUTZMASSNAHMEN KOMMEN NUR SCHLEPPEND VORAN

Deutschland verzeichnete der Untersuchung zufolge zwischen ⁠2000 und 2025 mit rund 69 Milliarden Euro die höchsten Hochwasserschäden in Europa. Damit ‌liegt es deutlich vor Italien mit 37 ⁠Milliarden Euro und Spanien mit 22 Milliarden Euro. Europaweit summierten sich die Schäden seit 2000 auf 226 Milliarden Euro. "Hochwasser sind extrem teuer – und sie häufen sich", sagte Milo Bogaerts, Chef von Allianz Trade in Deutschland, Österreich ‌und der Schweiz. Ohne zusätzliche Anpassungsmaßnahmen ⁠könnten sich die jährlichen Flutschäden in der ⁠EU und im Vereinigten Königreich bis 2100 auf fast 50 Milliarden Euro versechsfachen.

Obwohl die Politik nach der Flutkatastrophe im Ahrtal 2021 Frühwarnsysteme ausgebaut habe, gebe es erhebliche Defizite bei der Umsetzung von Schutzmaßnahmen. So seien für das Nationale Hochwasserschutzprogramm seit 2013 Maßnahmen von sechs bis sieben Milliarden Euro geplant worden. Tatsächlich abgeflossen seien bislang jedoch nur etwas mehr als 500 Millionen Euro, erklärte Allianz Trade. Als zentrale Hindernisse gelten demnach langwierige Genehmigungsverfahren sowie die komplexe Aufgabenverteilung ⁠zwischen Bund, Ländern und Kommunen.

(Bericht von Klaus Lauer; redigiert von Sabine Ehrhardt - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)