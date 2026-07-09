Düsseldorf, ⁠09. Jul (Reuters) - Südzucker hat im ersten Quartal des Bilanzjahres 2026/27 dank Kostensenkungen und guter Geschäfte in einzelnen Sparten den Gewinn deutlich gesteigert. ‌Das operative Ergebnis (Ebitda) sei in den drei Monaten bis Ende Mai auf 135 (Vorjahr: 96) Millionen ⁠Euro ⁠geklettert, teilte der Konzern am Donnerstag mit. Der Umsatz sei derweil auf 2,06 (Vorjahr: 2,2) Milliarden Euro geschrumpft. Der Vorstand begründete die Ergebnisentwicklung mit deutlichen Verbesserungen in den Segmenten ‌CropEnergies und Stärke.

Im größten Segment ‌Zucker sei der operative Verlust dank reduzierter Herstellkosten auf 21 Millionen Euro verringert worden. Während ⁠die Spezialitätensparte ihr Ergebnis leicht verbesserte, blieb ‌das Fruchtsegment leicht unter ⁠dem Vorjahresniveau. Für das Gesamtjahr hob Südzucker die Umsatzprognose auf 8,1 bis 8,5 Milliarden Euro von 8,0 bis 84 Milliarden ‌an. Das Ebitda ⁠werde weiterhin in der ⁠Spanne zwischen 480 und 680 (Vorjahr: 535) Millionen Euro erwartet. Insgesamt seien die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen der aktuellen geopolitischen und weltwirtschaftlichen Situation auf den künftigen Geschäftsverlauf nur schwer abschätzbar, hieß es.

(Bericht von Anneli Palmen, redigiert von Christian Rüttger Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)