TAGESVORSCHAU: Termine am 10. Juli 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 10. Juli

TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 DEU: Porsche AG, Pre-Close-Call Q2 10:00 DEU: Hornbach Holding, Hauptversammlung 11:00 DEU: Volkswagen inklusive Audi, Absatz Q2/26 und 1. Halbjahr 14:00 DEU: BMW, Pre-Close-Call Q2 15:30 USA: Delta Air Lines, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Erzeugerpreise 6/26 08:00 DEU: Verbraucherpreise 6/26 (2. Veröffentlichung) 08:00 DEU: Inlandstourismus 5/26 08:00 DEU: Insolvenzen 4/26 08:00 DEU: Baupreise für Wohngebäude 5/26 08:45 FRA: Verbraucherpreise 6/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Industrieproduktion 5/26 EUR: Treffen der EU-Finanzminister EUR: Informelles Treffen der Wettbewerbsminister der EU-Staaten SONSTIGE TERMINE DEU: Bundestag und Bundesrat entscheiden über Gebäudemodernisierungsgesetz 21:00 DEU: Ende der gut fünfmonatigen Generalsanierung der Bahnstrecke Köln-Wuppertal-Hagen BEL: Treffen der EU-Finanzminister IRL: Informelles Treffen der für Wettbewerb zuständigen Minister der EU-Staaten

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