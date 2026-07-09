Trading-Chance Gold: Fonds kaufen wieder!

Wissenswertes über Gold

Gold gilt seit Jahrtausenden als Inbegriff von Beständigkeit und fungiert in Krisenzeiten weltweit als ultimativer sicherer Hafen. Der glänzende Rohstoff zeichnet sich durch seine extrem hohe Dichte, Korrosionsbeständigkeit und chemische Trägheit aus, weshalb er physisch praktisch unzerstörbar ist. Da das weltweite Gesamtangebot durch die natürliche Knappheit in der Erdkruste streng limitiert ist und die jährliche Minenproduktion im Vergleich zum bereits existierenden Bestand nur minimal ins Gewicht fällt, behält das Edelmetall über Jahrhunderte hinweg seine Kaufkraft. Bei der Förderung haben sich in den vergangenen Jahren insbesondere China, Australien, Russland und die USA als die global führenden Produzenten etabliert, die erhebliche Mengen aus dem Boden holen. Demgegenüber steht eine vielschichtige globale Nachfrage, die traditionell stark von der Schmuckindustrie in asiatischen Kulturkreisen dominiert wird. Allen voran zeigen Indien und China hier einen immensen, kulturell tief verwurzelten Bedarf, der vor allem zu Festlichkeiten und Hochzeiten die weltweiten physischen Märkte antreibt.

Neben der traditionellen Schmuckverarbeitung gewinnt die industrielle Nutzung in modernsten Technologiebereichen massiv an strategischer Bedeutung. Die exzellente elektrische und thermische Leitfähigkeit des Materials ist in der boomenden Infrastruktur für Künstliche Intelligenz unverzichtbar geworden. Hochleistungschips, komplexe Halbleiterverpackungen für das High-Speed-Computing sowie hochentwickelte Kühlsysteme in gigantischen Rechenzentren treiben den Bedarf im Technologiesektor kontinuierlich an und bilden ein stabiles Fundament für die industrielle Nachfrage. Ebenso sorgt die voranschreitende Elektrifizierung der Automobilindustrie durch komplexe Batteriemanagementsysteme und Sensorik für einen steigenden Materialeinsatz pro Fahrzeug. Eine entscheidende Säule auf der Nachfrageseite bildet jedoch der Finanzsektor, in dem private Investoren durch den Erwerb von Barren, Münzen oder börsennotierten Wertpapieren ihr Vermögen vor Inflation und geopolitischen Risiken schützen wollen.

In diesem Gefüge spielen die Zentralbanken eine strategische Schlüsselrolle, da sie ihre nationalen Währungsreserven gezielt diversifizieren. Viele Staaten, insbesondere Schwellenländer, treten seit Jahren als massive Nettokäufer auf, wobei diese Dynamik stark von einer tiefgreifenden geopolitischen Fragmentierung befeuert wird. Spätestens seit dem Einfrieren ausländischer Devisenreserven im Zuge internationaler Sanktionen nutzen Staaten im globalen Süden das physische Metall als Instrument zur gezielten Entdollarisierung. Da es kein Gegenparteirisiko birgt und absolut sanktionssicher ist, schützt es staatliche Bilanzen vor geopolitischer Erpressbarkeit und politischer Einflussnahme. Diese staatlichen Käufe untermauern die Funktion des Metalls als perfekter Währungs-Hedge, da sein Wert bei einer Abwertung von Papierwährungen oder in Phasen extrem expansiver Geldpolitik tendenziell steigt. Die gigantischen physischen Lagerbestände, die in schwer bewachten Tresoren unter den Finanzmetropolen dieser Welt ruhen, fungieren dabei als psychologisches und ökonomisches Fundament des globalen Finanzsystems und sichern das Vertrauen in die langfristige Stabilität ab.

Die Fonds kaufen netto wieder

Typischerweise agieren Fonds (Large Specs) trendkonform. So sieht man klassisch, dass die Netto-Position der Large Specs in einem steigenden Markt auch immer größer wird und in einem fallenden Markt sinkt. Bei Gold war das Verhalten der großen Spekulanten bis Februar 2025 auch exakt so. Doch dann wechselten die Fonds zweimal auf die Verkaufsseite, obwohl die Preise weiter stiegen. Zwischen Februar und April ´25, sowie im Herbst vorigen Jahres verpassten die Spekulanten so Teile des Bullenmarktes. Im Frühjahr 2026 wurden dann massiv Positionen abgebaut. Anschließend gab es netto kaum Veränderungen. Interessant ist nun, dass die Fonds seit Mai 2026 wieder netto kaufen. Da gleichzeitig die kommerziellen Marktteilnehmer aber noch umfassend verkauft haben, sanken die Preise um weitere 10 Prozent auf zwischenzeitlich weniger als 4000 US-Dollar. Wenn derartige Divergenzen auftreten, ist die Erfahrung, dass der Goldpreis nach einer Weile in die Richtung zu tendieren beginnt, in die die Large Speculators handeln. In diesem Fall wäre das also aufwärts. Da sich bei 4000 US-Dollar ein immer festerer Support formiert hat, erscheint die Basis für eine Long-Spekulation mit einer Absicherung im Bereich um 3800 Dollar zweifelsohne gegeben.

Quelle: www.barchart.com

Fazit

Nach wie vor kommt der Region um 4000 US-Dollar eine hohe Bedeutung zu. Sollte diese Marke signifikant durchbrochen werden, so müsste mit einem vorerst finalen Abverkauf bis 3400-3500 Dollar gerechnet werden. Unter der Prämisse, dass die 4000er-Marke NICHT nachhaltig bricht, ergibt sich angesichts der Fondskäufe und deren stabilisierenden Charakter bereits jetzt eine spekulative Chance auf der langen Seite. Nachfolgend stellen wir ein geeignetes Produkt vor, um an einem möglichen Erholungsschub partizipieren zu können.

Open end Turbo Bull Optionsschein auf Gold

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open end Turbo Bull Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat Basispreis und Knockout gleichauf bei 3842,208 US-Dollar. Bei einem aktuellen Kurs von 4101 Dollar ergibt sich somit ein Hebel von 15. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Der Stop-Loss im gehandelten Produkt bietet sich bei 0,20 Euro an. Die WKN lautet UR08RW.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 4500 USD

Unterstützungen: 3500 und 4000 USD

Open end Turbo Bull Optionsschein auf Gold

Basiswert Gold WKN UR08RW ISIN DE000UR08RW8 Basispreis 3842,208 USD K.O.-Schwelle 3842,208 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit open end (endlos) Emittent UniCredit Hebel 15 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.