Trump will Syrien von US-Liste der Terrorunterstützer streichen

(Wiederholung vom ⁠Vorabend)

Ankara/Washington, 08. Jul (Reuters) - US-Präsident Donald Trump will Syrien von der US-Liste der staatlichen Terrorunterstützer streichen. Er habe das syrische Staatsoberhaupt Ahmed al-Scharaa am Mittwoch über diese Entscheidung informiert, hieß es in einem ‌Schreiben Trumps, das der Nachrichtenagentur Reuters vorlag. "Ich habe versprochen, alle Hürden aus dem Weg zu räumen, die Sie am Wiederaufbau ⁠Ihres Landes ⁠hindern, und sehr bald werden Sie endlich dazu in der Lage sein", schrieb Trump. US-Unternehmen stünden bereit, in Syrien zu investieren und das Land wohlhabender als je zuvor zu machen. Einem hochrangigen US-Regierungsvertreter zufolge wurde der Brief nach einem Treffen ‌der beiden Politiker in Ankara übergeben. Trump ‌erklärte zudem, er habe den Kongress benachrichtigt. Dieser hat nun 45 Tage Zeit, die Entscheidung zu prüfen, bevor sie in Kraft treten ⁠kann.

Die Einstufung als staatlicher Terrorunterstützer ist mit Einschränkungen bei US-Auslandshilfen, Rüstungsexporten ‌und bestimmten Finanzgeschäften verbunden. Trump ⁠hatte im vergangenen Jahr ein US-Sanktionsprogramm gegen Syrien per Dekret aufgehoben und damit die Isolation des Landes vom internationalen Finanzsystem beendet. Mehrere saudiarabische Unternehmen planen milliardenschwere Investitionen, um ‌den Wiederaufbau zu unterstützen. Andere ⁠Golfstaaten haben zudem finanzielle Hilfe ⁠zugesagt.

Trump lobte am Mittwoch Scharaa, der bis 2016 Kommandeur der Al-Kaida-nahen Nusra-Front in Syrien war. Dieser führte Ende 2024 eine Koalition islamistischer Rebellen an, die den damaligen Machthaber Baschar al-Assad stürzte. Trump hat Scharaas Vorgehen gegen die Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS) in der Region unterstützt. "Er wird von allen respektiert, auch von mir", sagte der US-Präsident.

(Bericht von Doina Chiacu und Costas ⁠PitasBearbeitet von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)