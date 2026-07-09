UN-Sicherheitsrat plant erste Probeabstimmung zu Guterres-Nachfolge

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NEW YORK (dpa-AFX) - Der UN-Sicherheitsrat will Ende des Monats eine erste Testabstimmung über die Kandidatinnen und Kandidaten für den Posten des UN-Generalsekretärs abhalten. Die Abstimmung, die ein erstes Stimmungsbild darüber abgeben soll, wer im Januar 2027 auf Amtsinhaber António Guterres folgt, könnte am 30. Juli stattfinden, hieß es aus Diplomatenkreisen in New York.

Über die Personalie entscheidet zunächst der Sicherheitsrat. Dafür sind mindestens 9 Stimmen der 15 Mitglieder notwendig. Ständige Mitglieder können Kandidaten mit einem Veto verhindern. Anschließend wird der Kandidat oder die Kandidatin in der UN-Generalversammlung bestätigt. Der Schritt gilt bislang als Formsache. António Guterres gibt seinen Posten zum 31. Dezember auf und kann nach zwei Amtsperioden nicht mehr kandidieren.

Bisher sind sechs Kandidaten für das Amt nominiert: der Chef der Atomenergiebehörde IAEA und Argentinier Rafael Grossi, Senegals Ex-Präsident Macky Sall, die costa-ricanische Diplomatin Rebeca Grynspan, Guyanas UN-Botschafterin in New York Carolyn Rodrigues Birkett, die ehemalige Präsidentin der UN-Generalversammlung María Fernanda Espinosa aus Ecuador und Chiles erste Präsidentin Michelle Bachelet.

Nach der ungeschriebenen regionalen Rotationsregel wären diesmal Lateinamerika und die Karibik an der Reihe, das Amt des UN-Generalsekretärs zu besetzen. Bislang stand noch nie eine Frau an der Spitze der Vereinten Nationen./apo/DP/he

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