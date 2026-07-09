US-Anleihen: Kurse erholen sich etwas von Vortagsverlusten

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Donnerstag etwas von ihren Vortagsverlusten erholt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) stieg um 0,17 Prozent auf 109,19 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen fiel auf 4,55 Prozent.

Am Mittwoch hatte der starke Anstieg der Ölpreise die Kurse belastet. Am Donnerstag beruhigte sich die Lage etwas, obwohl die Vereinigten Staaten in der zweiten Nacht in Folge Ziele im Iran bombardiert hatten. US-Präsident Donald Trump drohte dem Land noch heftigere Angriffe an. Die Risiken für die Ölpreisentwicklung bleiben also hoch. Steigende Ölpreise erhöhen die Inflationsgefahren und damit die Erwartung, dass die US-Notenbank Fed die Leitzinsen weiter anheben könnte.

Die Kursausschläge hielten sich allerdings in Grenzen. An den Märkten wird auch unabhängig von der Ölpreisentwicklung zunehmend mit einer Zinserhöhung gerechnet. Schließlich ist die Inflation hoch und die Wirtschaftsentwicklung robust./jsl/he

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