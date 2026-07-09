

EQS-Media / 09.07.2026 / 15:07 CET/CEST



Wachablösung im €uro-Test: Baufi24 löst nach über 20 Jahren den bisherigen Spitzenreiter als Deutschlands bester Baufinanzierungsvermittler ab

Baufi24 übernimmt Spitzenposition in renommiertem Branchenvergleich.

Hohe Qualität bei Beratung, Service und Konditionen setzt Maßstäbe im Markt

Bilthouse-Gruppe unterstreicht ihre Stärke mit drei Marken unter den vier besten Baufinanzierungsvermittlern Deutschlands

Hamburg, 9.Juli 2026 – Das Wirtschaftsmagazin €uro hat Baufi24 als besten Baufinanzierungsvermittler 2026 ausgezeichnet. In der gemeinsam mit dem Hamburger Analyseinstitut SWI durchgeführten Marktuntersuchung setzte sich Baufi24 gegen 25 weitere Anbieter durch. Bewertet wurden neben Zinssätzen und Kreditkonditionen auch die Qualität von Beratung und Service.

Mit dem Testsieg übernimmt Baufi24 erstmals die Spitzenposition in dem renommierten Branchenvergleich und löst nach 20 Jahren an der Spitze des Rankings den Mitbewerber Interhyp ab. Das Ergebnis unterstreicht damit auch die Entwicklung von Baufi24 zu einem der führenden und am stärksten wachsenden Baufinanzierungsvermittler Deutschlands.

„Diese Auszeichnung macht uns stolz, weil sie die Leistung unseres gesamten Teams sichtbar macht. Dass wir nach so vielen Jahren erstmals die Spitzenposition in diesem renommierten Ranking erreichen konnten, bestätigt uns auf unserem Weg. Mein Dank gilt allen Kolleginnen und Kollegen, die mit großem Engagement, enormer Fachkompetenz und einem hohen Anspruch an sich selbst und ihre Arbeit diesen Erfolg möglich gemacht haben“, sagt Tomas Peeters, CEO der Bilthouse-Gruppe und Geschäftsführer von Baufi24.

„Der €uro-Test bestätigt, dass wir unsere Prioritäten richtig setzen: Wir bieten hervorragende Beratung, exzellenten Service und attraktive Konditionen. Die Auszeichnung als bester Vermittler für Anschlussfinanzierungen zeigt außerdem, dass wir diesem Qualitätsanspruch in allen Phasen der Baufinanzierung gerecht werden. Ob persönlich an über 70 Standorten oder digital – bei uns finden Kundinnen und Kunden die beste Unterstützung für eine der größten finanziellen Entscheidungen ihres Lebens“, sagt Benjamin Papo, Chief Sales Officer der Bilthouse-Gruppe und Geschäftsführer von Baufi24.

Auch die Bilthouse-Gruppe, zu der Baufi24 gehört, erzielt im aktuellen Test ein herausragendes Gesamtergebnis. Mit Hüttig & Rompf auf Platz 3 und Creditweb auf Platz 4 vereint die Unternehmensgruppe drei Marken unter den vier besten Baufinanzierungsvermittlern Deutschlands. In der Kategorie „Beste Anschlussfinanzierung“ belegen Baufi24, Creditweb und Hüttig & Rompf zudem die Plätze 1, 2 und 3.

Der aktuelle €uro-Test wurde gemeinsam mit dem Hamburger Analyseinstitut SWI durchgeführt. Insgesamt wurden 26 Baufinanzierungsanbieter anhand ihrer Zinssätze, Kreditkonditionen sowie der Qualität von Beratung und Service untersucht. Baufi24 überzeugte dabei mit der höchsten Gesamtwertung, dem besten Service sowie als bester Vermittler für Anschlussfinanzierungen.



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Über Baufi24

Die Baufi24 Baufinanzierung GmbH ist mit 200 Mitarbeitenden an über 70 Standorten deutschlandweit einer der marktführenden unabhängigen Vermittler für Immobilienfinanzierungen und steht für smarte, innovative Baufinanzierung. Baufi24 vergleicht für Kundinnen und Kunden die Angebote von mehr als 600 Banken, Versicherungen und Bausparkassen mit dem Ziel, Transparenz auf dem Konditionsmarkt zu schaffen und schnelle Finanzierungszusagen zu ermöglichen. Seit April 2022 gehört Baufi24 zur dann gegründeten Bilthouse-Gruppe. Sie vereint als Holding die erfolgreichen Marken von Baufi24,Hüttig & Rompf und Creditweb. Gemeinsam setzen die Unternehmen auf persönliche, digital gestützte und vor allem transparente Finanzierungsberatung für Menschen, die eine Immobilie suchen. Um einen klaren Mehrwert für Endkunden zu schaffen, gehört auch Kredit24 für Privatkredite dazu. Das B2B-Fintech FinLink komplettiert das Angebot als CRM für die Immobilienfinanzierung. Aktuell beschäftigt die Gruppe rund 700 Mitarbeitende mit einem vermittelten Baufinanzierungsvolumen von rund fünf Milliarden Euro pro Jahr. Das Wirtschaftsmagazin €uro hat Baufi24 im Jahr 2026 als besten Baufinanzierungsvermittler Deutschlands ausgezeichnet.





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Pressekontakt:

Dirk Ulmer

Kerl & Cie Kommunikationsberatung

Telefon: +49 160 972 378 73

E-Mail: bilthouse@kerlundcie.de

Emittent/Herausgeber: Baufi24 GmbH

Schlagwort(e): Finanzen

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