Berlin, 09. ⁠Jul (Reuters) - Trotz einiger Fehlanreize haben die Wirtschaftshilfen des Bundes während der Corona-Pandemie einer Studie zufolge Unternehmen und Arbeitsplätze wirksam stabilisiert. 2020 und 2021 seien rund 140.000 Firmen vor der Schließung bewahrt worden, sagte Ökonom Friedrich Heinemann vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Donnerstag. Etwa 280.000 ‌Arbeitsplätze seien gesichert worden. In seiner Stellungnahme für die Enquete-Kommission "Aufarbeitung der Corona-Pandemie und Lehren für zukünftige pandemische Ereignisse" des Bundestages empfiehlt Heinemann allerdings für künftige Krisen zielgenauere ⁠Hilfen, ein ⁠reformiertes Kurzarbeitergeld und den Verzicht auf sektorale Steuervergünstigungen.

"Die Gesamtbilanz der deutschen Corona-Wirtschaftshilfen fällt günstig aus", sagte der Leiter des ZEW-Forschungsbereichs "Unternehmensbesteuerung und Öffentliche Finanzwirtschaft". Die Politik habe ihren finanziellen Spielraum schnell und entschlossen genutzt. Damit seien viele grundsätzlich überlebensfähige Unternehmen durch eine außergewöhnliche Krise gebracht worden. "Für künftige Krisen müssen wir allerdings noch stärker darauf achten, dass staatliche ‌Hilfen den notwendigen Strukturwandel nicht dauerhaft behindern", betonte Heinemann. "Krisenpolitik ‌sollte schnell stabilisieren, aber mit zunehmender Dauer auch stärkere Anreize zur Anpassung der Unternehmen setzen."

Verbesserungsbedarf sieht Heinemann etwa beim Kurzarbeitergeld. Anders als in anderen europäischen Staaten fehlten in Deutschland weitgehend Mechanismen, ⁠die bei länger andauernder Kurzarbeit den Wechsel in zukunftsfähige Beschäftigung förderten. Die im Zeitverlauf ‌steigenden Lohnersatzraten hätten vielmehr Anreize gesetzt, länger ⁠in der Kurzarbeit zu verbleiben. Für künftige Krisen empfiehlt Heinemann daher sinkende Ersatzraten sowie eine stärkere Kostenbeteiligung und zusätzliche Auflagen für Betriebe bei langer Nutzung.

"GASTRO-MEHRWERTSTEUER ALS LEHRSTÜCK"

Als Beispiel einer besonders schlecht konzipierten Krisenhilfe bewertet Heinemann die zunächst befristete ‌Mehrwertsteuersenkung für Speisen in der Gastronomie. Die ⁠Krisenmaßnahme mündete 2026 in eine dauerhafte Steuervergünstigung ⁠mit jährlichen Steuerausfällen von knapp vier Milliarden Euro. "Sektorale Steuervergünstigungen können sehr schnell ein politisches Eigenleben entwickeln", sagte Heinemann. "Die Gastronomie-Mehrwertsteuer ist ein Lehrstück dafür, wie aus einer temporären Krisenhilfe eine kostspielige Dauersubvention wird."

Die Corona-Pandemie hatte zum schwersten Konjunktureinbruch in der Geschichte der Bundesrepublik geführt. Das Bruttoinlandsprodukt brach 2020 um 4,1 Prozent ein. Wegen der Pandemie schrumpfte der Welthandel stark, worunter Exporteuropomeister Deutschland besonders litt. Um die Ausbreitung der Pandemie einzugrenzen, hatte der Staat während der sogenannten Lockdowns etwa die Schließung von Restaurants ⁠und Konzertveranstaltungen angeordnet. 2021 erholte sich die Wirtschaft wieder und wuchs um 3,9 Prozent.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Klaus Lauer - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)