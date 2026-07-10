Das Wichtigste in Kürze 100 € Sofortprämie für Depotneukunden

Weitere 50 € Early-Bird-Prämie möglich

Insgesamt bis zu 150 € Bonus

0 € Depotführung

3,90 € Orderentgelt pro Trade für 36 Monate

Sparpläne bereits ab 1 € Sparrate

Aktion bis 15.09.2026

So sicherst du dir bis zu 150 € Prämie

Die maximale Prämie setzt sich aus zwei Bausteinen zusammen.

Die 100 € Sofortprämie erhalten Depotneukunden, wenn sie ihr comdirect* Depot bis zum 15. September 2026 eröffnen und während der Depoteröffnung der Zusendung von Werbeinformationen per E-Mail zustimmen. Die Einwilligung darf bis zur Auszahlung der Prämie nicht widerrufen werden. Die Auszahlung erfolgt innerhalb einer Woche nach der Depoteröffnung auf das Verrechnungskonto.

Zusätzlich stellt die comdirect* eine Early-Bird-Prämie von 50 € in Aussicht. Diese erhalten Kunden, die das jetzt eröffnete Depot behalten und nach Einführung des neuen staatlich geförderten Altersvorsorgedepots Anfang 2027 zusätzlich ein entsprechendes Altersvorsorgedepot eröffnen. Die Eröffnung muss bis spätestens 31. März 2027 erfolgen. Insgesamt ergibt sich so ein Bonus von bis zu 150 €.

Wichtig: Die zusätzliche Early-Bird-Prämie ist an die Einführung des neuen Altersvorsorgedepots gebunden. Sollte das Produkt nicht wie geplant eingeführt werden, besteht kein Anspruch auf die zusätzlichen 50 €.

Was bietet das comdirect Depot?

Neben der Prämienaktion überzeugt das comdirect Depot* mit umfangreichen Leistungen für Anleger. Die Depotführung ist dauerhaft kostenlos. Außerdem zahlen Depotneukunden in den ersten 36 Monaten lediglich 3,90 € Orderentgelt pro Trade (zzgl. marktüblicher Spreads, börsenplatzabhängiger Entgelte und gegebenenfalls weiterer Kosten).

Zum Angebot gehören außerdem der Handel an zahlreichen deutschen und internationalen Börsenplätzen, außerbörslicher Handel, umfangreiche Analyse- und Trading-Tools sowie ETF-, Aktien- und Fondssparpläne bereits ab 1 € Sparrate. Zusätzlich profitieren Neukunden von einem kostenlosen Tagesgeldkonto mit aktuell 1,75 % Zinsen p. a.

Für wen eignet sich das comdirect Depot?

Das comdirect Depot richtet sich vor allem an Anleger, die regelmäßig Wertpapiere handeln oder langfristig Vermögen aufbauen möchten. Durch die Kombination aus kostenloser Depotführung, vergünstigten Ordergebühren und der aktuellen Neukundenprämie eignet sich das Angebot sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Investoren.

Wer zusätzlich plant, künftig das neue Altersvorsorgedepot der comdirect zu nutzen, kann sich mit der Early-Bird-Prämie weitere 50 € sichern.

comdirect Depot oder Pure Depot?

Neben dem klassischen comdirect Depot* bietet die Direktbank auch das Pure Depot* an. Dieses richtet sich vor allem an Einsteiger und ermöglicht Trades bereits ab 1 € Orderentgelt.

Wer jedoch Wert auf ein größeres Wertpapieruniversum, den Handel an zahlreichen Börsenplätzen, außerbörslichen Handel sowie umfangreiche Analyse- und Trading-Tools legt, fährt mit dem klassischen comdirect Depot besser. Zudem gilt die aktuelle Prämienaktion ausschließlich für das comdirect Depot – das Pure Depot ist von der Aktion ausgeschlossen.

Weitere Broker vergleichen

Wer neben dem comdirect Depot* auch andere Anbieter in Betracht zieht, findet im Brokervergleich auf onvista einen umfassenden Überblick über den deutschen Brokermarkt. Dort lassen sich sämtliche Broker anhand zentraler Kriterien miteinander vergleichen – darunter Depotführungsgebühren, Orderkosten sowie wichtige Leistungsmerkmale wie Sparpläne, Handelsplätze und Kundenbewertungen. So kannst du alle relevanten Angebote schnell und übersichtlich gegenüberstellen.

Fazit

Die aktuelle Neukundenaktion macht das comdirect Depot* besonders interessant. Bereits für die Depoteröffnung erhalten Neukunden 100 € Sofortprämie. Wer zusätzlich Anfang 2027 das neue Altersvorsorgedepot eröffnet, kann sich weitere 50 € Early-Bird-Prämie sichern und so insgesamt bis zu 150 € Bonus erhalten.

Zusammen mit kostenloser Depotführung, 3,90 € Orderentgelt pro Trade für 36 Monate, einem kostenlosen Tagesgeldkonto mit 1,75 % Zinsen p. a. sowie Sparplänen ab 1 € ergibt sich ein attraktives Gesamtpaket für Anleger, die langfristig Vermögen aufbauen oder aktiv handeln möchten.

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