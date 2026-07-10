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Advance-/Decline-Linie NYSE - Von Hoch zu Hoch

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Von Hoch zu Hoch

Die Analyse der Marktbreite gehört nicht nur im Rahmen unseres Jahresausblicks zu unseren absoluten Pflichtaufgaben. Dass Anleger schnell und unkompliziert mit Hilfe unserer Analysemethode in die Lage versetzt werden, eine große Anzahl von Aktien zu überprüfen, zählt zweifelsohne zu den wichtigsten Stärken der Technischen Analyse. Anhand der dadurch gewonnenen Eindrücke können Investoren entscheiden, ob eine grundsätzlich gute Marktphase vorliegt, in der die Flut alle Boote hebt, oder ob der Wind eher von vorne kommt. In diesem Kontext analysieren wir besonders gerne den ältesten Marktbreiteindikator überhaupt: Die Advance-/Decline-Linie. Der Saldo aus gestiegenen und gefallenen Aktien für alle an der NYSE notierten Papiere hat den Einbruch vom Frühjahr bestens verdaut, strebt unverändert von Hoch zu Hoch und konnte neue Allzeithochs verbuchen. Gleiches gilt für die A-/D-Linie des S&P 500®, d. h. die Mehrzahl der Einzelaktien trägt die laufende Aktienrally unverändert. In der Summe stellt dieser Marktbreiteindikator unverändert einen unterstützenden Faktor für die Aktienmärkte dar.

Advance-/Decline-Linie NYSE (Daily)

Chart Advance-/Decline-Linie NYSE
Quelle: Macrobond, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Advance-/Decline-Linie NYSE

Chart Advance-/Decline-Linie NYSE
Quelle: LSEG, tradesignal²



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