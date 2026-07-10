AKTIE IM FOKUS: Bayer gefragt - Verbessert Bilanzstruktur mit Apollo-Deal

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein Milliarden-Deal mit dem Finanzinvestor Apollo zur Bilanzstärkung hat die Aktien von Bayer am Freitag angetrieben. Mit einem Kursplus von knapp zwei Prozent auf 51,68 Euro zählten sie zu den Favoriten im Dax . Damit nahmen sie wieder Kurs auf ihr jüngstes Zwischenhoch, auf das sie nach einem für Bayer positiven Urteil des obersten US-Gerichts in den Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten gestiegen waren, weil das Urteil Tausenden Klagen gegen Bayer die Grundlage entziehen dürfte. 2026 notieren die Aktien aktuell rund 40 Prozent im Plus.

Der Konzern aus Leverkusen ist in den USA seit Jahren mit einer milliardenteuren Klagewelle wegen angeblicher Krebsrisiken seiner glyphosathaltigen Unkrautvernichter konfrontiert. Allerdings schloss das Unternehmen im Februar einen Sammelvergleich, dessen Finanzierung durch eine milliardenschwere Kreditlinie gesichert wurde. Diese sollte dann über Anleihen sowie Instrumente refinanziert werden, die Ratingagenturen als eigenkapitalähnlich einstufen, hatte es damals geheißen.

Wie Bayer nun am Freitag bekannt gab, erhält Apollo eine Minderheitsbeteiligung an einer neuen Gesellschaft, in die Bayer das Geschäft mit reversiblen Langzeit-Verhütungsmitteln (LARC) einbringt. Dadurch sichert sich Bayer den Angaben zufolge 3,0 Milliarden Euro Eigenkapital./mis/stk

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