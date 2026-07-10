ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Volkswagen auf 'Buy' - Ziel 120 Euro

dpa-AFX · Uhr
Thema: E-Mobilität
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NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Volkswagen mit einem Kursziel von 120 Euro auf "Buy" belassen. Der vom Vorstand dem Aufsichtsrat vorgestellte Restrukturierungsplan habe wenig neue Informationen enthalten, urteilte Philippe Houchois in seiner Einschätzung vom Donnerstag. Es gebe keine Hinweise für Fortschritte für eine Vereinbarung von möglichen Werksschließungen, die auf fünf Jahre angelegte Investitionsplanung oder einen weiteren Abbau von bis zu 100.000 Stellen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 17:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 17:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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