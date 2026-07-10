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APA ots news: FMA: Wirksames Beschwerdemanagement stärkt Kund:innenschutz und Risikofrüherkennung

Neue Ausgabe "Reden wir über Aufsicht" erläutert Erwartungen  
an Finanzdienstleister für transparente und wirksame 
Beschwerdeverfahren 

Wien (APA-ots) - Beschwerden sind häufig mehr als Einzelfälle: Sie können  
Finanzdienstleistern wichtige Hinweise auf Schwachstellen, 
strukturelle Defizite und potenzielle Risiken in Geschäftsmodellen 
und internen Prozessen liefern. Ein wirksames, transparentes 
Beschwerdemanagement stärkt daher nicht nur den Schutz der 
Kund:innen, sondern unterstützt auch die frühzeitige Erkennung und 
Behebung möglicher Problemfelder. 

Die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) weist in der neuen 
Ausgabe "Reden wir über Aufsicht" - der Schriftenreihe für 
Beaufsichtigte - darauf hin, dass die Anforderungen an 
Beschwerdeverfahren einen zentralen Bestandteil der 
Wohlverhaltensregeln für nahezu alle von der FMA beaufsichtigten 
Finanzdienstleister bilden. 

Die Conduct-Aufsicht der FMA hat Beschwerdeverfahren der 
Finanzdienstleister sektorübergreifend analysiert und Themen 
identifiziert, denen bei der praktischen Umsetzung besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen ist. Unzureichende Verfahren können dazu 
führen, dass systematische Problemfelder unentdeckt bleiben - mit 
entsprechenden Reputationsrisiken und Risiken möglicher Verstöße 
gegen aufsichtsrechtliche Pflichten. 

Was die FMA erwartet: 

- Klare Begriffe und Abgrenzung: Finanzdienstleister müssen in ihren 
internen Richtlinien eindeutig festlegen, was als Beschwerde gilt, 
und Beschwerden klar von bloßen Rückfragen oder sonstigen Anfragen 
unterscheiden. 

- Leicht zugängliche Informationen: Angaben zum Beschwerdeverfahren 
müssen für Kund:innen ohne besondere Vorkenntnisse und ohne 
erheblichen Aufwand auffindbar sein - etwa auf Websites oder in 
Smartphone-Apps. 

- Objektive Bearbeitung und klare Fristen: Beschwerden sind zeitnah 
und innerhalb der geltenden Fristen zu beantworten; 
Interessenkonflikte bei der Bearbeitung sind zu vermeiden. 

- Analyse und interne Verankerung: Wiederholt auftretende oder 
systematische Probleme sind zu analysieren, dokumentieren und durch 
geeignete Maßnahmen zu beheben; interne Richtlinien müssen 
institutsspezifisch, kohärent und vollständig ausgestaltet sein. 

Die neue sowie alle weiteren Ausgaben von "Reden wir über 
Aufsicht" sind auf der Website der FMA abrufbar. 

Rückfragehinweis: 
   FMA-Mediensprecher 
   Boris Gröndahl 
   Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995 
   E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at 

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