APA ots news: OeNB unterstützt Wissenschafter:innen mit 3,2 Mio EUR

Vergabe von Fördermitteln durch den originären Jubiläumsfonds der Oesterreichischen Nationalbank Wien (APA-ots) - "Nachhaltige Forschung und Innovation zählen zu den wesentlichen Voraussetzungen für die zukünftige Entwicklung unseres Landes und seines Wirtschaftsstandorts. Sie bilden das Fundament für evidenzbasierte Entscheidungen und zukunftsweisende Ansätze mit nachhaltigem Mehrwert für die Gesellschaft. Mit dem Jubiläumsfonds sowie weiteren Förderinitiativen unterstützt die OeNB daher gezielt den wissenschaftlichen Nachwuchs und schafft attraktive Bedingungen, damit herausragende Talente in Österreich ihre wissenschaftlichen Vorhaben erfolgreich realisieren können", betont Edeltraud Stiftinger, Vize-Gouverneurin der Oesterreichischen Nationalbank ( OeNB). Das Direktorium der OeNB hat nach umfassender Evaluierung in der 1. Vergabesitzung 2026 die Finanzierung nachstehender 14 Forschungsprojekte (56 Anträge) mit rd. 3,2 Mio EUR aus Mitteln des Jubiläumsfonds zur Förderung der Forschungs- und Lehraufgaben der Wissenschaft genehmigt: DENG, Sheran (Universität Wien, Institut für Finanzwirtschaft): Frictions in the allocation of responsible capital GANTNER, Anita (Universität Innsbruck, Institut für Wirtschaftstheorie, -politik und -geschichte): Influencing Outcomes: On the Use of the Decoy Effect in Strategic Interaction HASLHOFER, Bernhard (Complexity Science Hub Vienna CSH - Verein zur Förderung wissenschaftlicher Forschung im Bereich komplexer Systeme): Systemic Risk Propagation in Stablecoin Ecosystems: Analyzing Depeg Contagion Mechanisms HAUTSCH, Nikolaus (Universität Wien, Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, Institut für Statistik und Operations Research): Market Frictions in Decentralized Finance KASBERGER, Bernhard (Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung - WIFO): From Price Takers to Price Makers? The Welfare Impact of AI-Driven Batteries in Electricity Markets LANDESMANN, Michael (Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche - wiiw): Assessing the impact of trade policies on environmental outcomes and welfare NAVARINI, Lorenzo (Universität Wien, Institut für Volkswirtschaftslehre): The democratization and diversion effects of higher educational reforms SCHIMAN-VUKAN, Stefan (Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung - WIFO): The macroeconomic effects of being placed under the EU's ED-Procedure - a narrative approach SCHMITT, Jan (Wirtschaftsuniversität Wien, Institute for International Business): Corporate Mobility and Its Consequences: A Stakeholder Perspective on Headquarters Relocations SCHWAB, Susanne (Universität Wien, Zentrum für Lehrer:innenbildung): PREDICT: Intergenerationelle Einkommenskorrelation: Bildungswege und familiärer Kontext SEIFERT, Marcel (Institut für Höhere Studien - Institute for Advanced Studies - IHS): Bridging the Heating Transition Gap: Household Investments under Subjective Uncertainty STURN, Richard (Karl-Franzens-Universität Graz, Graz Schumpeter Centre): Ludwig v. Mises wirtschaftspolitische Relevanz und internationale Bedeutung WURM, Elisabeth (Central European Academic gemeinnützige Privatstiftung, Central European University): Temporary Agency Employment: Worker Welfare, Firm Behavior, and Labor Market Regulation ZELINGHER, Rotem (Wirtschaftsuniversität Wien, Department of Economics): Food-price Analytics for Secured Societies (FASS) Der nächste Einreichtermin für die 1. Vergabesitzung des Jubiläumsfonds im Jahr 2027 beginnt mit 27.07.2026 und endet am 23.09.2026 (mittags). Weiterführende, aktuelle Informationen zum originären Jubiläumsfonds finden Sie auf der OeNB-Website . Rückfragehinweis: Oesterreichische Nationalbank Pressesprecherin Mag.a Marlies Schroeder, MiM Telefon: (+43-1) 404 20-6900 E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at Website: https://www.oenb.at *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0118 2026-07-10/15:43