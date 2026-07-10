APA ots news: OeNB unterstützt Wissenschafter:innen mit 3,2 Mio EUR

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    Vergabe von Fördermitteln durch den originären Jubiläumsfonds  
der Oesterreichischen Nationalbank 

Wien (APA-ots) - "Nachhaltige Forschung und Innovation zählen zu den  
wesentlichen 
Voraussetzungen für die zukünftige Entwicklung unseres Landes und 
seines Wirtschaftsstandorts. Sie bilden das Fundament für 
evidenzbasierte Entscheidungen und zukunftsweisende Ansätze mit 
nachhaltigem Mehrwert für die Gesellschaft. Mit dem Jubiläumsfonds 
sowie weiteren Förderinitiativen unterstützt die OeNB daher gezielt 
den wissenschaftlichen Nachwuchs und schafft attraktive Bedingungen, 
damit herausragende Talente in Österreich ihre wissenschaftlichen 
Vorhaben erfolgreich realisieren können", betont Edeltraud 
Stiftinger, Vize-Gouverneurin der Oesterreichischen Nationalbank ( 
OeNB). 

Das Direktorium der OeNB hat nach umfassender Evaluierung in der 
1. Vergabesitzung 2026 die Finanzierung nachstehender 14 
Forschungsprojekte (56 Anträge) mit rd. 3,2 Mio EUR aus Mitteln des 
Jubiläumsfonds zur Förderung der Forschungs- und Lehraufgaben der 
Wissenschaft genehmigt: 

DENG, Sheran (Universität Wien, Institut für Finanzwirtschaft): 
Frictions in the allocation of responsible capital 

GANTNER, Anita (Universität Innsbruck, Institut für 
Wirtschaftstheorie, -politik und -geschichte): Influencing Outcomes: 
On the Use of the Decoy Effect in Strategic Interaction 

HASLHOFER, Bernhard (Complexity Science Hub Vienna CSH - Verein 
zur Förderung wissenschaftlicher Forschung im Bereich komplexer 
Systeme): Systemic Risk Propagation in Stablecoin Ecosystems: 
Analyzing Depeg Contagion Mechanisms 

HAUTSCH, Nikolaus (Universität Wien, Fakultät für 
Wirtschaftswissenschaften, Institut für Statistik und Operations 
Research): Market Frictions in Decentralized Finance 

KASBERGER, Bernhard (Österreichisches Institut für 
Wirtschaftsforschung - WIFO): From Price Takers to Price Makers? The 
Welfare Impact of AI-Driven Batteries in Electricity Markets 

LANDESMANN, Michael (Wiener Institut für Internationale 
Wirtschaftsvergleiche - wiiw): Assessing the impact of trade policies 
on environmental outcomes and welfare 

NAVARINI, Lorenzo (Universität Wien, Institut für 
Volkswirtschaftslehre): The democratization and diversion effects of 
higher educational reforms 

SCHIMAN-VUKAN, Stefan (Österreichisches Institut für 
Wirtschaftsforschung - WIFO): The macroeconomic effects of being 
placed under the EU's ED-Procedure - a narrative approach 

SCHMITT, Jan (Wirtschaftsuniversität Wien, Institute for 
International Business): Corporate Mobility and Its Consequences: A 
Stakeholder Perspective on Headquarters Relocations 

SCHWAB, Susanne (Universität Wien, Zentrum für 
Lehrer:innenbildung): PREDICT: Intergenerationelle 
Einkommenskorrelation: Bildungswege und familiärer Kontext 

SEIFERT, Marcel (Institut für Höhere Studien - Institute for 
Advanced Studies - IHS): Bridging the Heating Transition Gap: 
Household Investments under Subjective Uncertainty 

STURN, Richard (Karl-Franzens-Universität Graz, Graz Schumpeter 
Centre): Ludwig v. Mises wirtschaftspolitische Relevanz und 
internationale Bedeutung 

WURM, Elisabeth (Central European Academic gemeinnützige 
Privatstiftung, Central European University): Temporary Agency 
Employment: Worker Welfare, Firm Behavior, and Labor Market 
Regulation 

ZELINGHER, Rotem (Wirtschaftsuniversität Wien, Department of 
Economics): Food-price Analytics for Secured Societies (FASS) 

Der nächste Einreichtermin für die 1. Vergabesitzung des 
Jubiläumsfonds im Jahr 2027 beginnt mit 27.07.2026 und endet am 
23.09.2026 (mittags). 

Weiterführende, aktuelle Informationen zum originären 
Jubiläumsfonds finden Sie auf der OeNB-Website . 

Rückfragehinweis: 
   Oesterreichische Nationalbank 
   Pressesprecherin 
   Mag.a Marlies Schroeder, MiM 
   Telefon: (+43-1) 404 20-6900 
   E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at 
   Website: https://www.oenb.at 

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