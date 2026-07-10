ASML Holding - Balanceakt: Konsolidierung oder Top

Balanceakt: Konsolidierung oder Top
In den letzten Handelstagen – konkret seit dem Allzeithoch bei 1.741 EUR – ist die ASML-Aktie in den Konsolidierungsmodus übergegangen. Im längerfristigen Kontext gehört der Technologietitel mit einer Relative Stärke nach Levy von 1,20 weiterhin zu den absoluten Momentumwerten, doch kurzfristig steht schon auch einiges auf dem Spiel. Schließlich bildet die jüngste Kursentwicklung eine klassische Schiebezone zwischen gut 1.700 EUR auf der Ober- und 1.500 EUR auf der Unterseite. Jüngst kam es zur Belastungsprobe der zuletzt genannten Schlüsselmarke. Zusammen mit der 38-Tages-Linie und dem unteren Bolllinger Band (akt. bei 1.525/1.511 EUR) entsteht auf diesem Niveau eine wichtige Kumulationsunterstützung. Damit wird diese Bastion zur Schaltstelle, bei deren Unterschreiten das aktuelle Kräftesammeln in eine kurzfristige Topformation mit einem Abschlagspotenzial von rund 200 EUR umschlagen würde. Andererseits sorgt ein neues Allzeithoch und die damit verbundene Auflösung der angeführten Schiebezone nach oben für ein erneutes, prozyklisches Einstiegssignal. Letztlich ist also die Frage: „Top oder Konsolidierung“ entscheidend.
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 910
2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.
In den letzten Handelstagen – konkret seit dem Allzeithoch bei 1.741 EUR – ist die ASML-Aktie in den Konsolidierungsmodus übergegangen. Im längerfristigen Kontext gehört der Technologietitel mit einer Relative Stärke nach Levy von 1,20 weiterhin zu den absoluten Momentumwerten, doch kurzfristig steht schon auch einiges auf dem Spiel. Schließlich bildet die jüngste Kursentwicklung eine klassische Schiebezone zwischen gut 1.700 EUR auf der Ober- und 1.500 EUR auf der Unterseite. Jüngst kam es zur Belastungsprobe der zuletzt genannten Schlüsselmarke. Zusammen mit der 38-Tages-Linie und dem unteren Bolllinger Band (akt. bei 1.525/1.511 EUR) entsteht auf diesem Niveau eine wichtige Kumulationsunterstützung. Damit wird diese Bastion zur Schaltstelle, bei deren Unterschreiten das aktuelle Kräftesammeln in eine kurzfristige Topformation mit einem Abschlagspotenzial von rund 200 EUR umschlagen würde. Andererseits sorgt ein neues Allzeithoch und die damit verbundene Auflösung der angeführten Schiebezone nach oben für ein erneutes, prozyklisches Einstiegssignal. Letztlich ist also die Frage: „Top oder Konsolidierung“ entscheidend.
ASML Holding (Daily)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart ASML Holding
Quelle: LSEG, tradesignal²
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de
Das könnte dich auch interessieren
Künstlichen IntelligenzTaiwans Zentralbank warnt vor KI-Blase - "Wir haben Bedenken"gestern, 11:27 Uhr · Reuters
Plus-Analysen
RüstungsunternehmenRheinmetall-JV baut Laserwaffe zur Drohnenabwehr für die Marinegestern, 14:10 Uhr · Reuters
EZB-ProtokolleAnhaltend hohe Unsicherheit spricht gegen Fingerzeig zum Zinskursgestern, 12:23 Uhr · Reuters