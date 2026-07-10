ASML Holding - Balanceakt: Konsolidierung oder Top

In den letzten Handelstagen – konkret seit dem Allzeithoch bei 1.741 EUR – ist die ASML-Aktie in den Konsolidierungsmodus übergegangen. Im längerfristigen Kontext gehört der Technologietitel mit einer Relative Stärke nach Levy von 1,20 weiterhin zu den absoluten Momentumwerten, doch kurzfristig steht schon auch einiges auf dem Spiel. Schließlich bildet die jüngste Kursentwicklung eine klassische Schiebezone zwischen gut 1.700 EUR auf der Ober- und 1.500 EUR auf der Unterseite. Jüngst kam es zur Belastungsprobe der zuletzt genannten Schlüsselmarke. Zusammen mit der 38-Tages-Linie und dem unteren Bolllinger Band (akt. bei 1.525/1.511 EUR) entsteht auf diesem Niveau eine wichtige Kumulationsunterstützung. Damit wird diese Bastion zur Schaltstelle, bei deren Unterschreiten das aktuelle Kräftesammeln in eine kurzfristige Topformation mit einem Abschlagspotenzial von rund 200 EUR umschlagen würde. Andererseits sorgt ein neues Allzeithoch und die damit verbundene Auflösung der angeführten Schiebezone nach oben für ein erneutes, prozyklisches Einstiegssignal. Letztlich ist also die Frage: „Top oder Konsolidierung“ entscheidend.

ASML Holding (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart ASML Holding

Quelle: LSEG, tradesignal²

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