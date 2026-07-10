Aufwärtstrend: Die Bauzinsen steigen weiter



EQS-Media / 10.07.2026 / 07:15 CET/CEST



Hamburg, 10. Juli 2026

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Die

Bauzinsen

haben ihren leichten Aufwärtstrend im Juni fortgesetzt. Nach Daten des Baufinanzierungsvermittlers

Baufi24

lag der durchschnittliche Zinssatz für ein Immobiliendarlehen mit zehnjähriger Zinsbindung bei effektiv 4,06 Prozent, nach 4,02 Prozent im Mai. Über alle Laufzeiten hinweg stieg der Durchschnittszins von 4,04 Prozent auf 4,07 Prozent.

Trotz der leicht höheren Zinsen stieg auch die durchschnittliche Darlehenssumme. Sie kletterte von 302.842 EUR im Mai auf 303.483 EUR. Gleichzeitig brachten Kreditnehmer aber auch mehr Eigenkapital ein: Das durchschnittliche Eigenkapital stieg von 114.452 EUR im Mai auf 116.665 EUR im Juni.

Die anfängliche Tilgung blieb nahezu unverändert und sank nur leicht von 2,29 Prozent auf 2,28 Prozent. Dank des höheren Eigenkapitaleinsatzes verbesserte sich die durchschnittliche Eigenkapitalquote von 27,4 Prozent auf 27,8 Prozent.

Die monatliche Belastung zog dadurch – trotz der höheren Zinsen – nur moderat an: Im Durchschnitt zahlen Baufi24-Kunden, die im Juni ihre Finanzierung abschlossen, 1.468 EUR pro Monat und damit 25 Euro mehr als im Mai (1.443 EUR).

Ausblick von Oliver Kohnen, Geschäftsführer von Baufi24:

„Der durchschnittliche Bauzins ist im Juni zwar noch einmal gestiegen, doch zum Monatsende war bereits eine leichte Entspannung erkennbar. Auch lag der Bestzins im Juni mit 3,96 % wieder leicht unter der 4-Prozent-Marke. Die 10-jährige Bundesanleihe bewegte sich im Juni zwischen 2,85 % und knapp 3,0 %. Auch in diesem etwas volatileren Umfeld bieten sich also Chancen und Immobilienkäufe bleiben finanzierbar – wenn sie gut vorbereitet sind und die finanzielle Basis stabil ist. Unter Druck stehen jedoch Käufer, die auf einen hohen Fremdkapitalanteil angewiesen sind.“

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Über den Autor

Oliver Kohnen ist seit 2023 bei

Baufi24

als Head of Franchise tätig, seit 2024 auch als Geschäftsführer neben Tomas Peeters. Zuvor war er bei verschiedenen Instituten der Finanzbranche beschäftigt. Er bewertet in seinem Zinskommentar regelmäßig die wirtschaftspolitische Lage und deren Auswirkungen auf die

Bauzinsen

.

Über Baufi24

Die Baufi24 Baufinanzierung GmbH ist mit 200 Mitarbeitenden an über 70 Standorten deutschlandweit einer der marktführenden unabhängigen Vermittler für Immobilienfinanzierungen und steht für smarte, innovative Baufinanzierung. Baufi24 vergleicht für Kundinnen und Kunden die Angebote von mehr als 600 Banken, Versicherungen und Bausparkassen mit dem Ziel, Transparenz auf dem Konditionsmarkt zu schaffen und schnelle Finanzierungszusagen zu ermöglichen. Seit April 2022 gehört Baufi24 zur dann gegründeten

Bilthouse-Gruppe

. Sie vereint als Holding die erfolgreichen Marken von

Baufi24,

Hüttig & Rompf

und

Creditweb

. Gemeinsam setzen die Unternehmen auf persönliche, digital gestützte und vor allem transparente Finanzierungsberatung für Menschen, die eine Immobilie suchen. Um einen klaren Mehrwert für Endkunden zu schaffen, gehört auch

Kredit24

für Privatkredite dazu. Das B2B-Fintech

FinLink

komplettiert das Angebot als CRM für die Immobilienfinanzierung. Aktuell beschäftigt die Gruppe rund 700 Mitarbeitende mit einem vermittelten Baufinanzierungsvolumen von rund fünf Milliarden Euro pro Jahr. Das Wirtschaftsmagazin €uro hat Baufi24 im Jahr 2026 als besten Baufinanzierungsvermittler Deutschlands ausgezeichnet.

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Emittent/Herausgeber: Baufi24 GmbH

Schlagwort(e): Finanzen

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