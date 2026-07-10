Britisches Gericht urteilt in Dieselstreit für Mercedes und andere Autobauer
London, 10. Jul (Reuters) - Mercedes-Benz und vier andere Autobauer haben die erste Runde eines britischen Diesel-Gerichtsverfahrens weitgehend für sich entschieden. Sie habe die meisten der gegen die Hersteller vorgebrachten Vorwürfe zurückgewiesen, erklärte Richterin Sara Cockerill am Freitag. In dem Verfahren ging es darum, ob einige Dieselfahrzeuge von Mercedes, Ford, Nissan, Renault und den zu Stellantis gehörenden Marken Peugeot und Citroën verbotene "Abschaltvorrichtungen" enthielten, die die Abgasreinigungssysteme einschränkten.
Mercedes-Benz teilte mit, man halte die in den Verfahren erhobenen Vorwürfe nach wie vor für unbegründet und begrüße das Urteil.
(Bericht von Sam Tobin, geschrieben von Olaf Brenner, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)
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