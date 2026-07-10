Britisches Gericht urteilt in Dieselstreit für Mercedes und andere Autobauer

London, ⁠10. Jul (Reuters) - Mercedes-Benz und vier andere Autobauer haben die erste Runde eines britischen Diesel-Gerichtsverfahrens ‌weitgehend für sich entschieden. Sie habe die meisten der ⁠gegen ⁠die Hersteller vorgebrachten Vorwürfe zurückgewiesen, erklärte Richterin Sara Cockerill am Freitag. In dem Verfahren ging es darum, ‌ob einige Dieselfahrzeuge ‌von Mercedes, Ford, Nissan, Renault und den zu Stellantis ⁠gehörenden Marken Peugeot und Citroën ‌verbotene "Abschaltvorrichtungen" enthielten, ⁠die die Abgasreinigungssysteme einschränkten.

Mercedes-Benz teilte mit, man halte die in den Verfahren erhobenen ‌Vorwürfe ⁠nach wie vor für ⁠unbegründet und begrüße das Urteil.

(Bericht von Sam Tobin, geschrieben von Olaf Brenner, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ⁠unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)