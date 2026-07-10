Bund will Länder mit einer Mrd pro Jahr entlasten - Bundestag stimmt zu

Reuters · Uhr
Artikel teilen:

Berlin, ⁠09. Jul (Reuters) - Der Bundestag hat eine finanzielle Entlastung von Ländern und Kommunen beschlossen. Trotz großer eigener Finanzlöcher stimmten die Regierungsfraktionen von Union und SPD am ‌Donnerstagabend für das Vorhaben. Länder und die besonders klammen Kommunen sollen zusammen eine Milliarde Euro pro ⁠Jahr ⁠vom Bund bekommen. Das Gesetz soll rückwirkend zu Anfang 2026 in Kraft treten und für die Amtszeit der Bundesregierung bis 2029 gelten.

Schwarz-Rot setzt damit ein Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag um. ‌Vorgesehen sind 400 Millionen Euro für ‌finanzstarke Länder, also die Geberländer im Finanzausgleich wie Bayern. Ostdeutsche Länder sollen 350 Millionen Euro bekommen, ⁠um DDR-Renten zahlen zu können. Außerdem sollen 250 Millionen ‌Euro an Länder fließen, ⁠in denen viele überschuldete Kommunen sind. Das sind vor allem Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und das Saarland.

Eigentlich sind die Länder für die Finanzen ‌der Kommunen verantwortlich. Sie ⁠sind seit Jahren unterfinanziert. ⁠Ihre Ausgaben - vor allem im Sozialbereich - sind deutlich gestiegen, die Einnahmen aber nicht. Die Spitzenverbände der Städte und Landkreise hatten zuletzt vor einem Kollaps gewarnt und für die nächsten Jahre jeweils ein Finanzierungsdefizit von fast 30 Milliarden Euro prognostiziert.

(Bericht von Christian KrämerRedigiert von Scot W. ⁠StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

Das könnte dich auch interessieren

Vorbörse 10.07.2026
Dax dürfte kaum verändert starten – gegensätzliche Vorgabenheute, 05:59 Uhr · onvista
Dax dürfte kaum verändert starten – gegensätzliche Vorgaben
Vorbörse 08.07.2026
Dax dürfte erneut fallen - KI-Abverkauf geht weiter08. Juli · onvista
Dax dürfte erneut fallen - KI-Abverkauf geht weiter
Vorbörse 07.07.2026
Dax im Minus erwartet: Kurseinbruch bei Samsung und Kospi07. Juli · onvista
Dax im Minus erwartet: Kurseinbruch bei Samsung und Kospi
Speicherchiphersteller
Micron unterstützt Globalwafers beim US-Produktionsausbaugestern, 12:58 Uhr · dpa-AFX
Micron unterstützt Globalwafers beim US-Produktionsausbau
Vorbörse 06.07.2026
Dax kaum verändert zum Wochenstart erwartet06. Juli · onvista
Dax kaum verändert zum Wochenstart erwartet
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Automobilindustrie
Durchbruch zu "Zukunftsplan" für Volkswagen bleibt ausheute, 10:03 Uhr · Reuters
Rüstungsunternehmen
Rheinmetall-JV baut Laserwaffe zur Drohnenabwehr für die Marinegestern, 14:10 Uhr · Reuters
Internetkonzern
Meta startet Produktion von neuem KI-Chip im Septembergestern, 12:27 Uhr · Reuters
Alle Plus-Analysen