Bundesrat billigt Gesundheits-Sparpaket
dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundesrat hat das Gesundheits-Sparpaket der Bundesregierung passieren lassen. Ein Antrag, den Vermittlungsausschuss anzurufen, fand in der Länderkammer keine Mehrheit./sk/DP/nas
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