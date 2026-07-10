Bundesrat billigt Gesundheits-Sparpaket

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundesrat hat das Gesundheits-Sparpaket der Bundesregierung passieren lassen. Ein Antrag, den Vermittlungsausschuss anzurufen, fand in der Länderkammer keine Mehrheit./sk/DP/nas

Das könnte dich auch interessieren

Waffenruhe beendet
Berichte über Explosionen im Irangestern, 04:21 Uhr · dpa-AFX
Berichte über Explosionen im Iran
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Automobilindustrie
Durchbruch zu "Zukunftsplan" für Volkswagen bleibt ausheute, 10:03 Uhr · Reuters
Rüstungsunternehmen
Rheinmetall-JV baut Laserwaffe zur Drohnenabwehr für die Marinegestern, 14:10 Uhr · Reuters
Internetkonzern
Meta startet Produktion von neuem KI-Chip im Septembergestern, 12:27 Uhr · Reuters
Alle Plus-Analysen