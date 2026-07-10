Bundestag beschließt Gesundheits-Sparpaket

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundestag hat das Sparpaket der schwarz-roten Koalition bei den Gesundheitsausgaben beschlossen. Das umstrittene Gesetz mit Ausgabenbremsen und höheren Zuzahlungen soll neue Beitragserhöhungen bei den gesetzlichen Krankenkassen verhindern./sam/DP/stk