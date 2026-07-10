Bundestag beschließt neues Heizungsgesetz

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Heizungen

Berlin (dpa) - Der Bundestag hat das neue Gebäudemodernisierungsgesetz beschlossen. Damit werden Kernpunkte der von der früheren Ampel-Regierung beschlossenen Regelungen gekippt.

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