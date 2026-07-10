China-Flaute und US-Zölle belasten Audi - Zuwächse nur in Europa

Düsseldorf, 10. ⁠Jul (Reuters) - Die Schwäche des Automarktes in China und die Zölle von US-Präsident Donald Trump lasten auf dem Ingolstädter Autobauer Audi. Die Volkswagen-Tochter lieferte im ersten Halbjahr weltweit ‌727.245 Fahrzeuge aus, das entspricht einem Minus von rund sieben Prozent, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Allein in ⁠der ⁠Volksrepublik brachen die Auslieferungen um 19 Prozent ein, in Nordamerika waren es knapp 17 Prozent. Schlimmeres verhinderten Zuwächse in Europa. Abseits des deutschen Heimatmarktes übergab Audi hier knapp 256.000 Autos an die Kunden - das ‌entsprach einem Plus von sechs Prozent. ‌Auch in der Bundesrepublik wuchs Audi. Hier verbuchten die Ingolstädter ein Plus von vier Prozent. "Stark nachgefragt waren vor allem die vollelektrischen Modelle", ⁠erklärte Audi.

Auch für die kommenden Monate ist in Westeuropa ‌Wachstum in Sicht. Der Auftragseingang ⁠hier lag um sieben Prozent über dem Vorjahresniveau.

Audi steht mit den Rückgängen in China indes nicht allein. Mercedes-Benz hatte für die Volksrepublik erst am ‌Mittwoch einen Absatzeinbruch um 28 ⁠Prozent im Halbjahr vermeldet. "Das Marktumfeld ⁠in China ist weiterhin anspruchsvoll und hoch wettbewerbsintensiv", vermeldete Audi. Immerhin - die neu eingeführten vollelektrischen Modelle Audi A6 L und Q5 L sowie der Audi E7X kämen im Markt gut an, hieß es weiter. Der Autobauer konnte bei den vollelektrischen Modellen eine Steigerung von knapp 84 Prozent erreichen.

(Bericht von Matthias Inverardi, redigiert von ⁠Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)