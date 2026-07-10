Dax dürfte kaum verändert starten – gegensätzliche Vorgaben

Nach der Vortageserholung im Dax dürfte sich zum Wochenschluss zunächst wenig tun. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Freitag rund eine Stunde vor dem Xetra-Start 22 Punkte tiefer auf 25.100 Zähler.

Die Vorgaben sind durchwachsen angesichts erholter Aktienmärkte in Asien bei andererseits wieder etwas höheren Ölpreisen. Die Wochenbilanz ist nach dem wieder im Fokus stehenden Iran-Krieg und den damit einhergehenden deutlich gestiegenen Ölpreisen klar negativ, obwohl der Dax am Montag zunächst noch ein weiteres Rekordhoch von 25.900 Punkten erreicht hatte.

Nach zwischenzeitlichem Rückschlag bis auf 24.830 Punkte konnte er sich aber immerhin etwas fangen und sich wieder über die 21-Tage-Linie retten. Trotz aller Angriffe arbeiten Washington und Teheran laut der US-Regierung weiter an einer diplomatischen Lösung des Konflikts. "Die Vereinigten Staaten setzen sich weiterhin für eine Lösung ein, und die technischen Gespräche laufen weiter", sagte ein Regierungsbeamter der Deutschen Presse-Agentur. Derweil berichteten US-Medien, dass Israel die US-Regierung vor einem Mordkomplott der Mullahs gegen US-Präsident Donald Trump gewarnt hat.

US-Börsen verbuchen Gewinne

Trotz zunehmender militärischer Auseinandersetzungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran haben die US-Aktienmärkte am Donnerstag Kursgewinne verzeichnet. Vor allem Papiere der Halbleiterbranche erholten sich nach der jüngsten Schwäche teils kräftig. Davon wurde der technologielastige Nasdaq 100 nach oben getrieben, der um rund 1,6 Prozent auf 29.727 Zähler stieg. Rückenwind erhielten die Aktienbörsen von wieder fallenden Preisen für Energieträger wie Öl und Gas.

Der Leitindex Dow Jones Industrial blieb allerdings mit einem Plus von knapp 0,3 Prozent auf 52.487 Punkte zurück. Hier bremsten vor allem die Kursverluste der Software-Aktien IBM, Microsoft und Salesforce. Der marktbreite S&P 500 legte um rund 0,8 Prozent auf 7.544 Zähler zu.

Asiens Börsen erholen sich

Die Börsen Asiens sind am Freitag auf Erholungskurs gegangen. Der japanischen Nikkei 225 stieg im späten Handel um eineinhalb Prozent. Hier verwiesen Händler auch auf Äußerungen des japanischen Finanzministers Satsuki Katayama, demzufolge die Regierung Pensionsfonds ermutigen wolle, mehr Geld in heimische Anlagen zu stecken.

Der südkoreanische Kospi, der im Zuge von KI-Gewinnmitnahmen jüngst deutlich unter Druck geraten war, legte um gut vier Prozent zu. Der chinesische CSI-300 verlor 0,25 Prozent, während der Hongkonger Hang Seng um rund 1,3 Prozent vorrückte.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 68.761 + 1,50 Prozent Hang Seng 24.339 + 1,29 Prozent CSI 300 4.864 - 0,25 Prozent Kospi 7.608 + 4,34 Prozent

Renten

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 125,52 + 0,08 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 3,05 + 0,001 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,53 - 0,001 Prozentpunkte

Devisen

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 76,51 Dollar + 0,21 Dollar WTI 72,26 Dollar + 0,18 Dollar

Umstufungen von Aktien

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SARTORIUS AUF 270 (250) EUR - 'BUY'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SCHOTT PHARMA AUF 24 (22) EUR - 'BUY'

- BERENBERG SENKT DÜRR AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 21 (40) EUR

- BERENBERG SENKT SIEMENS HEALTHINEERS AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 39 (54) EUR

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 200 (185) EUR - 'HOLD'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR HENSOLDT AUF 94 (90) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR MTU AUF 445 (410) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR JUNGHEINRICH AUF 33 (34) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR KION AUF 43 (45) EUR - 'HOLD'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR RENK AUF 60 (70) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN HEBT SALZGITTER AUF 'OVERWEIGHT' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 65 (31,40) EUR

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR THYSSENKRUPP AUF 12,80 (11,80) EUR - 'NEUTRAL'

(mit Material von dpa-AFX)

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