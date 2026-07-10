Dax eröffnet auf dem Niveau des Vortages

Nach der Vortageserholung hat sich der deutsche Aktienmarkt zum Wochenschluss eine Auszeit gegönnt. Die Vorgaben sind durchwachsen angesichts erholter Aktienmärkte in Asien bei andererseits wieder etwas höheren Ölpreisen. Im Anlegerfokus steht der weiterhin ungelöste militärische Konflikt zwischen den USA und dem Iran.

Der Dax notierte am Freitag kurz nach Börsenstart praktisch unverändert bei 25.104 Punkten und damit 13 Punkte im Minus, nachdem er tags zuvor um knapp ein Prozent zugelegt hatte. Damit deutet sich für den Leitindex ein Wochenverlust von rund zweieinhalb Prozent an.

Der MDax, der Index der mittelgroßen Werte, stieg am Freitagmorgen um 0,3 Prozent auf 31.927 Zähler.

Angesichts des wieder im Fokus stehenden Iran-Kriegs und den damit deutlich gestiegenen Ölpreisen verwundert die klar negative Wochenbilanz nicht, obwohl der Dax am Montag zunächst noch ein weiteres Rekordhoch von 25.900 Punkten erreicht hatte. Nach einem zwischenzeitlichen Rückschlag bis auf 24.830 Punkte konnte er sich aber immerhin etwas fangen und sich wieder über die 21-Tage-Linie retten.

Salzgitter profitiert von Empfehlung

Die Aktien von Salzgitter und Voestalpine haben am Freitag mit Kurssprüngen auf Empfehlungen der US-Bank JPMorgan reagiert. In der ersten Handelsstunde ging es für Salzgitter knapp neun Prozent auf 52,25 Euro nach oben. Für die Titel des österreichischen Konkurrenten ging es rund sechs Prozent hoch.

JPMorgan-Analyst Dominic O'Kane hatte seine Einstufung für Salzgitter von "Underweight" auf "Overweight" gedreht und das Kursziel von 31,40 auf 65,00 Euro mehr als verdoppelt. Auch für Voestalpine hatte er das Anlagevotum von "Underweight" auf "Overweight" hochgesetzt.

Der Experte zeigte sich optimistisch für die europäische Stahlbranche. Die Protektionsmaßnahmen der Politik zeigten Wirkung und die Gewinnentwicklung der Unternehmen werde Fahrt aufnehmen, schrieb er. Für das zweite Halbjahr geht O'Kane von steigenden Stahlpreisen in Europa aus, rechnet für die Berichtssaison zum zweiten Quartal aber noch nicht mit positiven Überraschungen.

Die Hoffnung auf bessere Geschäft durch den EU-Protektionismus hatte Salzgitter bereits bis Anfang Juni deutlich - und zwar bis auf fast 68 Euro - nach oben getrieben, bevor eine deutlichere Korrektur einsetzte.

Berenberg streicht Dürr-Kaufempfehlung

Die Aktien von Dürr sind am Freitag auf das tiefste Niveau seit Mai 2020 abgesackt. In der ersten Handelsstunde notierte die Aktie bei 17 Euro und damit gut drei Prozent tiefer als zum Xetra-Schlusskurs. Das nächste markante Zwischentief im langfristigen Kurschart liegt bei 15,72 Euro.

Bei Berenberg hat die neu für Dürr verantwortliche Expertin Yasmin Steilen gleich zum Start das Kursziel fast halbiert und die Kaufempfehlung einkassiert. Mit 21 Euro liegt das fast halbierte Ziel allerdings inzwischen deutlich über Marktniveau.

Dennoch sagt Steilen: Dürr braucht "frischen Lack" - in Anspielung auf das Geschäft mit Lackieranlagen. Sie hat Bauchschmerzen damit, dass die Stuttgarter derart abhängig sind von den Ausgaben der Autobranche, die ihrerseits schwierige Zeiten durchlebt. Bei den Holzbearbeitungsmaschinen von Homag leide der Konzern unter der schwachen Verbraucherstimmung.

Wachstumsbereiche seien rar, so Steilen weiter. Im Bereich der Gebäudemodule aus Holz oder Automatisierungslösungen teilt die Expertin zwar den Optimismus des Unternehmens. Der Umsatzanteil sei hier allerdings noch zu gering, um den Ausschlag zu geben.

Wenn du eine bestimmte Aktie oder anderes Wertpapier im Auge behalten willst: Füge sie zu deiner Watchlist hinzu und du kannst in der onvista-App automatisch Alarme erhalten, wenn sich der Kurs stark bewegt.