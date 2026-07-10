Dax gibt etwas nach - Technologiewerte stützen
Frankfurt, 10. Jul (Reuters) - Vor dem Wochenende nutzen einige Anleger die Gelegenheit für Gewinnmitnahmen. Der Dax gab zur Eröffnung am Freitag 0,2 Prozent auf 25.081 Punkte nach. Der Nahost-Konflikt belaste die Börsen trotz der jüngsten Kampfhandlungen nur begrenzt, sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst der Consorsbank. "Die Anleger können sich mit der fragilen Lage arrangieren, solange – wie jetzt auch wieder – der Gesprächsfaden nicht vollends reißt."
Die positiven Vorgaben der Wall Street verhinderten Experten zufolge größere Verkäufe. Dort waren vor allem die Technologiewerte gefragt. Dieser Trend dürfte sich angesichts des anstehenden Debüts von SK Hynix fortsetzen. Der südkoreanische Chipkonzern nimmt mit der Emission seiner US-Hinterlegungsscheine (ADRs) 26,5 Milliarden Dollar ein. Dies ist der zweitgrößte Börsengang der Geschichte nach dem des Weltraumkonzerns SpaceX.
Spitzenreiter im Dax waren jedoch die Aktien von Bayer, die sich um 2,7 Prozent verteuerten. Der Finanzinvestor Apollo steigt für drei Milliarden Dollar bei einer Tochter des Pharma- und Agrarchemiekonzerns ein.
(Bericht von Hakan Ersen, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)