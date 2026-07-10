Dax gibt etwas nach - Technologiewerte stützen

Reuters · Uhr
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Frankfurt, ⁠10. Jul (Reuters) - Vor dem Wochenende nutzen einige Anleger die Gelegenheit für Gewinnmitnahmen. Der Dax gab zur Eröffnung am Freitag 0,2 Prozent ‌auf 25.081 Punkte nach. Der Nahost-Konflikt belaste die Börsen trotz der jüngsten Kampfhandlungen nur ⁠begrenzt, ⁠sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst der Consorsbank. "Die Anleger können sich mit der fragilen Lage arrangieren, solange – wie jetzt auch wieder – der Gesprächsfaden nicht vollends reißt."

Die positiven Vorgaben ‌der Wall Street verhinderten ‌Experten zufolge größere Verkäufe. Dort waren vor allem die Technologiewerte gefragt. Dieser Trend dürfte sich ⁠angesichts des anstehenden Debüts von SK Hynix ‌fortsetzen. Der südkoreanische ⁠Chipkonzern nimmt mit der Emission seiner US-Hinterlegungsscheine (ADRs) 26,5 Milliarden Dollar ein. Dies ist der zweitgrößte Börsengang der Geschichte nach ‌dem des ⁠Weltraumkonzerns SpaceX.

Spitzenreiter im Dax waren ⁠jedoch die Aktien von Bayer, die sich um 2,7 Prozent verteuerten. Der Finanzinvestor Apollo steigt für drei Milliarden Dollar bei einer Tochter des Pharma- und Agrarchemiekonzerns ein.

(Bericht von Hakan Ersen, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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