DAX® - Hammer als Mutmacher

Nach zwei schwierigen Handelstagen kam es gestern beim DAX® zu der erwarteten Gegenbewegung. Damit signalisieren die Bullen, dass sie die obere Begrenzung der zuletzt diskutierten Dreiecksformation (akt. bei 24.994 Punkten) nicht kampflos aufgeben werden. Auf dieser Basis haben die deutschen Standardwerte gleich zwei Mutmacher ausgeprägt: Zum einen verblieb die gestrige Handelsaktivität innerhalb des Pendants des Vortages („inside day“), zum anderen bildet die gestrige Tageskerze ein klassisches „Hammer-Umkehrmuster“ (siehe Chart). Zum Wochenende könnte das Aktienbarometer deshalb versuchen, die zuletzt gerissene Abwärtskurslücke bei 25.280/25.465 Punkten einzugrenzen. Dieses Gap harmoniert auch bestens mit den verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten seit Januar bei rund 25.500 Punkten, sodass hier das nächste Anlaufziel entsteht. Rückenwind liefert der S&P 500®, denn bei den US-Standardwerte befindet sich eine trendbestätigende Flagge in Auflösung (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 8. Juli). Neben der o. g. Dreiecksbegrenzung markiert beim DAX® dagegen das jüngste Verlaufstief – gleichzeitig die Begrenzung des angeführten Innenstabs – bei 24.830 Punkten zusammen mit der 50-Tage-Linie (akt. bei 24.792 Punkten) einen wichtigen Rückzugsbereich.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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