Frankfurt, ⁠10. Jul (Reuters) - Zum Abschluss der Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Freitag wenig verändert in ‌den Handel starten. Am Donnerstag hatte der deutsche Leitindex 0,9 Prozent höher bei ⁠25.118,27 ⁠Punkten geschlossen. Getragen wurde die Kurserholung in Europa und den USA von einem erneuten Anstieg der Technologiewerte.

Im Fokus der Anleger stehen die Autobauer BMW und ‌Volkswagen, die ihre Absatzzahlen ‌vorlegen. Von besonderem Interesse sind die Verkäufe in China, wo der Markt seit Jahresbeginn ⁠unter Druck steht. Bei Volkswagen werden Börsianer ‌die Daten auf ⁠Hinweise zum Ausmaß der geplanten drastischen Sparmaßnahmen abklopfen.

Daneben stehen die endgültigen deutschen Inflationszahlen für Juni auf der Tagesordnung. ‌Experten rechnen ⁠mit einer Teuerungsrate von ⁠2,3 Prozent. Dies entspricht den vergangene Woche veröffentlichten vorläufigen Zahlen.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Donnerstag

Dax 25.118,27

EuroStoxx50 6.284,27

EuroStoxx50-Future 6.309,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Donnerstag Prozent

Dow Jones 52.487,41 +0,3%

Nasdaq

S&P 500 7.543,64 +0,8%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Freitag Uhr Prozent

Nikkei

Shanghai 4.067,07 +0,8%

Hang Seng 24.470,58 +1,8%

(Bericht von Sanne Schimanski und Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)