Dax Chartanalyse 10.07.2026

Dax konsolidiert den Kursrutsch - weitere Rücksetzer denkbar

onvista · Uhr
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Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Widerstand25.60025.900
Dax-Unterstützung24.80024.000

Dax-Rückblick:

Der Dax setzte in den vergangenen 24 Stunden die Konsolidierungs- beziehungsweise Stabilisierungsphase fort nach dem heftigen Rücksetzer vom Mittwochvormittag. Weder Käufer noch Verkäufer konnten dabei entscheidende Akzente setzen. Heute Vormittag stieg der Index zunächst Richtung 25.200 Punkte, gab dann aber zügig erneut über 100 Punkte ab vom Tageshoch.

Dax-Ausblick: 

Die Performance der vergangenen Handelstage hat eine inverse V-Umkehr im kurzfristigen Chartbild hinterlassen. Damit hat sich aus charttechnischer Sicht das Bild kurz- und mittelfristig wieder zu Gunsten der Verkäuferseite gedreht. Erst ein erneuter nachhaltiger Anstieg über den Bereich um 25.600 Punkte entspannt die prekäre Chartsituation für die Käuferseite wieder entscheidend, bis dahin dominieren zunächst die Abwärtsrisiken im Dax.

Die Erholung seit dem Wochentief vom vergangenen Mittwoch trägt bislang lediglich den Charakter einer technischen Korrektur im übergeordneten Abwärtsimpuls - entsprechend ist tendenziell mit weiterem Abwärtsdruck zu rechnen in den kommenden Handelstagen.

Die Unterstützung im Bereich um 24.800 Punkte hat den Kursrutsch am Mittwoch zunächst aufgehalten und eine Stabilisierung eingeleitet. Wird diese Unterstützung im Bereich um 24.800 Punkte nachhaltig unterboten, eröffnet sich weiteres Abwärtspotenzial in den unteren 24.000er Bereich - potenziell deutlich tiefer.

Hinweis in eigener Sache: Die nächste Dax-Chartanalyse gibt es hier an dieser Stelle nach meinem Urlaub am 20. Juli.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
W​e​r​b​u​n​g

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Hinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DU92A9) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 10.07.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 22.610,95 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DY0VSB) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 10.07.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 27.626,73 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

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