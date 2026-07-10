Dax rutscht weiter ab - großer Wochenverlust trotz Rekord

Nach der leichten Vortageserholung hat sich der deutsche Aktienmarkt auch am Freitag verhalten präsentiert. Im Anlegerfokus stand der weiterhin ungelöste militärische Konflikt zwischen den USA und dem Iran. Der Dax gab um 0,2 Prozent auf 25.067 Punkte nach. Der MDax, der Index der mittelgroßen Werte, stieg am Freitag um 0,26 Prozent auf 31.919 Zähler.

Der Dax hatte am Montag zunächst noch ein Rekordhoch bei 25.900 Punkten erreicht. Nach einem zwischenzeitlichen Rückschlag bis auf 24.830 Punkte konnte er sich aber immerhin etwas fangen und sich wieder über die 21-Tage-Durchschnittslinie retten, die als Indikator für den kurzfristigen Trend gilt. Dennoch verlor er so auf Wochensicht 2,76 Prozent.

US-Präsident Donald Trump bekräftigte derweil das Ende der Waffenruhe im Iran-Krieg. Zugleich ließ er die Tür für Gespräche weiter offen.

Am letzten Handelstag der Woche habe sich neue Zuversicht in die Nachfrage nach KI-Aktien mit einer skeptischen Haltung gegenüber der geopolitischen Großwetterlage gemischt, schrieb Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank, mit Blick auf die erwartete Erstnotiz des Speicherchip-Herstellers SK Hynix an der US-Börse Nasdaq. Die Anleger hierzulande können sich mit der fragilen Lage im Nahen Osten arrangieren, solange - wie jetzt auch wieder - am Ende des Tages der Gesprächsfaden nicht vollends reißt.

VW-Chef blitzt mit geplantem Sparpaket ab

Der durch US-Glyphosatklagen von hohen Schulden belastete Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer verschafft sich durch einen Milliardendeal mit der Beteiligungsgesellschaft Apollo mehr finanziellen Spielraum. Apollo erhält eine Minderheitsbeteiligung an einer neuen Gesellschaft, in die Bayer sein Geschäft mit Langzeit-Verhütungsmitteln einbringt. Dadurch sichern sich die Leverkusener 3,0 Milliarden Euro Eigenkapital. Die Bayer-Anteilsscheine fielen dennoch um rund ein Prozent.

Das Sparpaket von VW-Chef Oliver Blume ist bei der Aufsichtsratssitzung am Donnerstag nach einem Medienbericht abgelehnt worden. Wie die "Süddeutsche Zeitung" unter Berufung auf Konzernkreise berichtet, stimmten die Vertreter der Arbeitnehmer und des Landes Niedersachsen gegen das Paket.

Volkswagen will unter anderem auch seine Modellpalette deutlich zusammenstreichen. Die Zahl der Modelle im Konzern solle schrittweise um bis zu 50 Prozent schrumpfen, die Anzahl möglicher Ausstattungsoptionen um bis zu 75 Prozent sinken, kündigte der Konzern nach einer Aufsichtsratssitzung in Wolfsburg an. Die VW-Vorzugsaktie büßte 0,6 Prozent ein.

Für die Papiere von Salzgitter ging es an der MDax-Spitze um 6,5 Prozent aufwärts, nachdem die US-Bank JPMorgan die Einstufung der Papiere von "Underweight" auf "Overweight" gedreht und das Kursziel von 31,40 auf 65,00 Euro mehr als verdoppelt hatte. Analyst Dominic O'Kane wird optimistisch für die europäische Stahlbranche. Die Protektionsmaßnahmen der Politik zeigten Wirkung und die Gewinnentwicklung der Unternehmen werde Fahrt aufnehmen, schrieb er. Für das zweite Halbjahr geht der Experte von steigenden Stahlpreisen in Europa aus.

Die Aktien von Dürr sackten auf das tiefste Niveau seit mehr als sechs Jahren ab und verloren 2,4 Prozent. Berenberg-Analystin Yasmin Steilen hatte die bisherige Kaufempfehlung für die Titel des Anlagenbauers einkassiert und das Kursziel von 40 auf 21 Euro nahezu halbiert. Dürr benötige "frischen Lack", schrieb sie in Anspielung auf das Geschäft mit Lackieranlagen. Die Abhängigkeit des Unternehmens von den Ausgaben der Autobranche, die ihrerseits schwierige Zeiten durchlebt, sieht sie kritisch.

Die Anteilsscheine von Redcare weiteten ihre jüngste Kurskorrektur aus und fielen um weitere 0,9 Prozent. Nach einem Bericht der "Lebensmittel Zeitung" über Einstiegspläne der Drogerie Rossmann in das Geschäft mit rezeptpflichtigen Medikamenten am Vortag kochten wieder Konkurrenzbefürchtungen hoch. Aus Sicht von Felix Dennl vom Bankhaus Metzler muss Rossmann aber viel lernen und investieren, um den Stand von Redcare zu erreichen.

Euro und Gold mit leichten Verlusten

Der Euro verlor zum Wochenausklang. Am Nachmittag kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1419 US-Dollar. Am Morgen hatte sie noch etwas höher notiert. Zeitweise existierende Kursaufschläge wurden wieder abgegeben. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1430 (Donnerstag: 1,1435) Dollar fest.

Die Lage mit Blick auf den Iran beruhigte sich. US-Präsident Donald Trump hat zwar das Ende der Waffenruhe im Iran-Krieg bekräftigt. Zugleich ließ er die Tür für Gespräche weiter offen. Trump schrieb dazu konkret, Teheran habe um eine Fortführung von Gesprächen gebeten. Das Wort Gespräche setzte Trump in Anführungszeichen. Er schrieb weiter, dass man dem zugestimmt habe.

Gold sank ebenfalls leicht ab. Der Preis je Feinunze (31,1 Gramm) gab um 0,6 Prozent auf 4.099 US-Dollar nach. Damit verblieb das Edelmetall in der Handelsspanne der vergangenen Woche. Entscheidende Impulse gab es zuletzt kaum, gleichwohl erholte sich Gold von größeren Kursstürzen bis an die 4.000-Dollar-Marke jedes Mal.

Wenn du eine bestimmte Aktie oder anderes Wertpapier im Auge behalten willst: Füge sie zu deiner Watchlist hinzu und du kannst in der onvista-App automatisch Alarme erhalten, wenn sich der Kurs stark bewegt.

(mit Material von dpa-AFX)