DAX vor verhaltenem Wochenschluss

Der DAX zeigt sich zum Wochenschluss nahezu unverändert, während auch der Euro Stoxx 50 leicht nachgibt. An den US-Märkten zeichnet sich vorbörslich ein gemischtes Bild ab: Der Dow Jones legt moderat zu, während S&P 500 und Nasdaq 100 leicht im Minus notieren. In Asien beendete der Nikkei 225 den Handel mit einem leichten Abschlag.

Makroökonomischer Überblick

Im makroökonomischen Umfeld bleibt die Lage im Nahen Osten das dominante Thema. Die Entwicklungen rund um den Iran stehen erneut im Mittelpunkt der Märkte. Trotz anhaltender Spannungen betonen Vertreter der US-Regierung, dass die diplomatischen Gespräche mit Teheran fortgesetzt werden. Gleichzeitig beobachten Anleger die Auswirkungen höherer Energiepreise auf Konjunktur und Inflation.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Bei den meistbeachteten Einzelwerten rückt Bayer in den Vordergrund. Die Aktie erhält Rückenwind durch einen milliardenschweren Deal mit Apollo. Der Konzern bringt sein Geschäft mit reversiblen Langzeitverhütungsmitteln in eine neue Gesellschaft ein und sichert sich dadurch rund drei Milliarden Euro frisches Eigenkapital. Die Transaktion verbessert den finanziellen Spielraum in einer Phase, in der Bayer weiterhin die Folgen der Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten bewältigt.

Ebenfalls im Fokus steht Vodafone. Die Aktie profitiert von einem bedeutenden Aktionärswechsel. Der Großaktionär e& aus den Vereinigten Arabischen Emiraten verkauft seine Beteiligung von rund 16 Prozent an das Erwerbsvehikel des französischen Unternehmers Xavier Niel. Das Geschäft bewertet die Anteile mit einem deutlichen Aufschlag auf den jüngsten Börsenkurs und zählt zu den größten Transaktionen im europäischen Telekomsektor der vergangenen Monate. Bei Infineon richten Anleger den Blick auf Aussagen des Finanzvorstands. Der Halbleiterhersteller hebt in mehreren Bereichen die Preise an und verweist auf eine wieder anziehende Nachfrage aus der Automobil- und Industriebranche. Zugleich warnt das Management vor möglichen Engpässen bei einzelnen Produkten. Die Aussagen nähren Hoffnungen auf eine weitere Belebung des operativen Geschäfts.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End ¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit Gold Bear UN6QHK 9,48 4219,219627 USD 38,83 Open End DAX® Bull HD7TZD 58,19 19276,279721 Punkte 4,31 Open End Nasdaq-100® Bear UN7Y0Z 31,41 33180,846221 Punkte 8,26 Open End DAX® Bull UN6TQ4 16,51 23455,098267 Punkte 15,24 Open End Gold Bull UR0FWE 10,63 3995,876779 USD 32,81 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.07.2026; 09:05 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Silber Call UN4CUF 5,24 4,75 18.12.2026 DAX® Call UN8QAH 3,97 36,35 24.07.2026 Siemens Energy AG Call UR0N92 0,2 6,73 16.12.2026 Infineon technologies AG Call UG41ST 17,76 2,84 16.12.2026 Amazon.com Inc. Put UG1WB8 1,09 -5,26 16.12.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.07.2026; 09:05 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Bayer AG Long UG4YQ2 7,65 45,638308 EUR 10 Open End Rheinmetall AG Long UN7SLD 1,06 810,733793 EUR 5 Open End Shell plc Long UG9JDY 12,48 23,83202 EUR 3 Open End Deutz AG Long UN3C5Y 4,71 6,191391 EUR 3 Open End EURO STOXX 50® Long UG6125 8,66 5761,44472 Punkte 12 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.07.2026; 09:05 Uhr;

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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.