DAX vor verhaltenem Wochenschluss
Der DAX zeigt sich zum Wochenschluss nahezu unverändert, während auch der Euro Stoxx 50 leicht nachgibt. An den US-Märkten zeichnet sich vorbörslich ein gemischtes Bild ab: Der Dow Jones legt moderat zu, während S&P 500 und Nasdaq 100 leicht im Minus notieren. In Asien beendete der Nikkei 225 den Handel mit einem leichten Abschlag.
Makroökonomischer Überblick
Im makroökonomischen Umfeld bleibt die Lage im Nahen Osten das dominante Thema. Die Entwicklungen rund um den Iran stehen erneut im Mittelpunkt der Märkte. Trotz anhaltender Spannungen betonen Vertreter der US-Regierung, dass die diplomatischen Gespräche mit Teheran fortgesetzt werden. Gleichzeitig beobachten Anleger die Auswirkungen höherer Energiepreise auf Konjunktur und Inflation.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Bei den meistbeachteten Einzelwerten rückt Bayer in den Vordergrund. Die Aktie erhält Rückenwind durch einen milliardenschweren Deal mit Apollo. Der Konzern bringt sein Geschäft mit reversiblen Langzeitverhütungsmitteln in eine neue Gesellschaft ein und sichert sich dadurch rund drei Milliarden Euro frisches Eigenkapital. Die Transaktion verbessert den finanziellen Spielraum in einer Phase, in der Bayer weiterhin die Folgen der Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten bewältigt.
Ebenfalls im Fokus steht Vodafone. Die Aktie profitiert von einem bedeutenden Aktionärswechsel. Der Großaktionär e& aus den Vereinigten Arabischen Emiraten verkauft seine Beteiligung von rund 16 Prozent an das Erwerbsvehikel des französischen Unternehmers Xavier Niel. Das Geschäft bewertet die Anteile mit einem deutlichen Aufschlag auf den jüngsten Börsenkurs und zählt zu den größten Transaktionen im europäischen Telekomsektor der vergangenen Monate.
Bei Infineon richten Anleger den Blick auf Aussagen des Finanzvorstands. Der Halbleiterhersteller hebt in mehreren Bereichen die Preise an und verweist auf eine wieder anziehende Nachfrage aus der Automobil- und Industriebranche. Zugleich warnt das Management vor möglichen Engpässen bei einzelnen Produkten. Die Aussagen nähren Hoffnungen auf eine weitere Belebung des operativen Geschäfts.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End¹
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|Gold
|Bear
|UN6QHK
|9,48
|4219,219627 USD
|38,83
|Open End
|DAX®
|Bull
|HD7TZD
|58,19
|19276,279721 Punkte
|4,31
|Open End
|Nasdaq-100®
|Bear
|UN7Y0Z
|31,41
|33180,846221 Punkte
|8,26
|Open End
|DAX®
|Bull
|UN6TQ4
|16,51
|23455,098267 Punkte
|15,24
|Open End
|Gold
|Bull
|UR0FWE
|10,63
|3995,876779 USD
|32,81
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.07.2026; 09:05 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Silber
|Call
|UN4CUF
|5,24
|4,75
|18.12.2026
|DAX®
|Call
|UN8QAH
|3,97
|36,35
|24.07.2026
|Siemens Energy AG
|Call
|UR0N92
|0,2
|6,73
|16.12.2026
|Infineon technologies AG
|Call
|UG41ST
|17,76
|2,84
|16.12.2026
|Amazon.com Inc.
|Put
|UG1WB8
|1,09
|-5,26
|16.12.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.07.2026; 09:05 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Bayer AG
|Long
|UG4YQ2
|7,65
|45,638308 EUR
|10
|Open End
|Rheinmetall AG
|Long
|UN7SLD
|1,06
|810,733793 EUR
|5
|Open End
|Shell plc
|Long
|UG9JDY
|12,48
|23,83202 EUR
|3
|Open End
|Deutz AG
|Long
|UN3C5Y
|4,71
|6,191391 EUR
|3
|Open End
|EURO STOXX 50®
|Long
|UG6125
|8,66
|5761,44472 Punkte
|12
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.07.2026; 09:05 Uhr;
Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!
¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.
Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen