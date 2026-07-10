Deutsche Anleihen: Kurse legen etwas zu

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Freitag etwas zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Nachmittag um 0,17 Prozent auf 125,64 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 3,06 Prozent.

Die Lage mit Blick auf den Iran beruhigte sich. US-Präsident Donald Trump hat zwar das Ende der Waffenruhe im Iran-Krieg bekräftigt. Zugleich ließ er die Tür für Gespräche weiter offen. Trump schrieb dazu konkret, Teheran habe um eine Fortführung von Gesprächen gebeten. Das Wort Gespräche setzte Trump in Anführungszeichen. Er schrieb weiter, dass man dem zugestimmt habe.

Der Rückgang der Ölpreise stützte die Anleihekurse etwas. Schließlich wurden so Inflationserwartungen etwas gedämpft. Zumindest wird so die Erwartung einer weiteren Leitzinserhöhung durch die Europäische Zentralbank (EZB) nicht weiter geschürt.

Inflationsdaten aus der Eurozone bewegten den Markt kaum. In Deutschland und Frankreich ging die Preissteigerung im Juni zurück. Es handelte sich allerdings jeweils um eine zweite Schätzung, die eine vorherige Erhebung bestätigte./jsl/he

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Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1

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