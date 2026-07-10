Deutsche Inflationsrate sinkt auf 2,3 Prozent - Tankrabatt hilft

Berlin, 10. ⁠Jul (Reuters) - Der Tankrabatt und kaum noch steigende Lebensmittelpreise haben im Juni die Inflation in Deutschland gedrückt. Waren und Dienstleistungen verteuerten sich um 2,3 Prozent zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Freitag eine frühere Schätzung bestätigte. Im Mai war die Inflationsrate auf ‌2,6 Prozent zurückgegangen, nachdem sie im April auf 2,9 Prozent gestiegen war.

Viele Experten rechnen aber im Juli wieder mit einer stärkeren Teuerung, da der Nahost-Krieg nach ⁠Angriffen der USA ⁠wieder aufgeflammt ist. Das hat die Ölpreise bereits nach oben getrieben. Zudem ist Ende Juni der Tankrabatt ausgelaufen, der die Preise an den Zapfsäulen zwei Monate lang gedrückt hat. Die temporäre Senkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe dämpfte der Bundesbank zufolge die Inflation um etwa einen viertel Prozentpunkt.

Die Entspannung im Iran-Konflikt hatte ‌die globalen Ölpreise in den vergangenen Wochen in etwa ‌auf das Vorkrisenniveau fallen lassen. Dadurch und wegen des Tankrabatts verteuerten sich Kraftstoffe in Deutschland im Juni nur noch um 11,3 Prozent zum Vorjahresmonat (Mai: +18,0 Prozent, April +26,2 Prozent). Insgesamt kostete ⁠Energie im Juni nur noch 3,4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, nach ‌6,6 Prozent im Mai.

Nahrungsmittel verteuerten sich mit ⁠erneut 0,4 Prozent unterdurchschnittlich. Günstiger wurden etwa Speisefette und Speiseöle (-14,7 Prozent) sowie Molkereiprodukte (-6,2 Prozent) sowie bei Butter (-29,1 Prozent) und Kartoffeln (-8,8 Prozent). Teurer wurden vor allem Zucker, Marmelade, Honig und andere Süßwaren (+4,8 Prozent), Fisch, Fischwaren und Meeresfrüchte (+3,3 Prozent) ‌sowie Fleisch und Fleischwaren (+2,4 Prozent). Mit dieser ⁠sehr günstigen Entwicklung könnte es aber ⁠bald vorbei sein, warnte kürzlich Ökonomin Stefanie Schoenwald von der Förderbank KfW: "Die hohen Düngerpreise der letzten Wochen und der sich abzeichnende gravierende El Nino dürften Wirkung zeigen."

Für Dienstleistungen wie Versicherungen oder Reisen wurden wie im Mai 3,1 Prozent mehr verlangt. Verteuert haben sich etwa die Wartung und Reparatur von Fahrzeugen (+4,8 Prozent) sowie Friseurleistungen und andere Dienste für die Körperpflege (+4,2 Prozent) sowie Pauschalreisen (+3,9 Prozent) und Gaststättenbesuche (+2,9 Prozent).

Die Preise ohne Nahrungsmittel und Energie, auch als Kerninflation bezeichnet, legten ⁠erneut um 2,5 Prozent zu. Von Mai auf Juni fielen die Verbraucherpreise insgesamt um 0,3 Prozent.

(Bericht von Rene Wagner - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)