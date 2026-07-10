Devisen: Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,1430 US-Dollar

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Freitag gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1430 (Donnerstag: 1,1435) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8748 (0,8745) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,85155 (0,85363) britische Pfund, 185,02 (185,72) japanische Yen und 0,9223 (0,9227) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Eurokurs (Euro / Dollar)
$
Dollarkurs

Das könnte dich auch interessieren

Devisen: Eurokurs tritt auf der Stellegestern, 18:56 Uhr · dpa-AFX
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Automobilindustrie
Durchbruch zu "Zukunftsplan" für Volkswagen bleibt ausheute, 10:03 Uhr · Reuters
Rüstungsunternehmen
Rheinmetall-JV baut Laserwaffe zur Drohnenabwehr für die Marinegestern, 14:10 Uhr · Reuters
Internetkonzern
Meta startet Produktion von neuem KI-Chip im Septembergestern, 12:27 Uhr · Reuters
Alle Plus-Analysen