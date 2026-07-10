Devisen: Eurokurs stagniert zum US-Dollar

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX) - Kurz vor dem Wochenende hat sich der Eurokurs kaum noch bewegt. Am Freitag im späten US-Devisenhandel kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1415 US-Dollar zeigte sich damit kaum verändert zum späten europäischen Währungsgeschäft. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1430 (Donnerstag: 1,1435) Dollar festgesetzt.

Das ruhige Geschehen im Devisenhandel ähnelte dem an anderen Märkten. Auch am Ölmarkt, an den US-Aktienbörsen und im US-Anleihengeschäft hielten sich die Kurs- und Preisbewegungen am Freitag kurz vor dem Wochenende in Grenzen./bek/he

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