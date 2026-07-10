Druck und Debatten in der Partei: Berlins Bürgermeister fehlt im Bundesrat

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BERLIN (dpa-AFX) - Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU), der wegen falscher Angaben zu seiner Kommunikation beim Stromausfall im Januar unter Druck steht, hat auf eine angekündigte Rede im Bundesrat verzichtet. Statt Wegner nahm sein Stellvertreter, Finanzsenator Stefan Evers (CDU), im Gremium der Landesregierungen der Bundesländer teil.

Schon am Donnerstagabend hatte Wegner einen Termin am Wannsee abgesagt. Ob er bei weiteren geplanten Terminen im Laufe des heutigen Tages - beim Hissen einer Regenbogenflagge vor dem Roten Rathaus am Mittag und einem Baustellen-Termin an der Autobahn-Ringbahnbrücke am Nachmittag - dabei sein wird, war noch unklar./rab/DP/mis

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