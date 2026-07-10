Automobilindustrie

Durchbruch zu "Zukunftsplan" für Volkswagen bleibt aus

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Thema: E-Mobilität

Der Aufsichtsrat von Volkswagen hat den umfassenden Sanierungsplan von Konzernchef Oliver Blume am Donnerstagabend mehrheitlich abgelehnt. Die geplanten Einschnitte, zu denen der Abbau von Überkapazitäten und mögliche Werksschließungen gehören, stoßen auf den Widerstand von Arbeitnehmervertretern und dem Land Niedersachsen.

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Quelle: Gyuszko-Photo / Shutterstock.com

(Reuters) - Die Pläne von Volkswagen-Chef Oliver Blume zu einem grundlegenden Umbau des Wolfsburger Autobauers stoßen im eigenen Aufsichtsrat auf Widerstand. Blumes "Zukunftsplan", mit dem er den Mehrmarken-Konzern aus der Krise führen will, sei dort am Donnerstagabend mit sieben zu zwölf Stimmen abgelehnt worden, sagten zwei mit den Beratungen vertraute Personen am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters.

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