Durchbruch zu "Zukunftsplan" für Volkswagen bleibt aus

(Reuters) - Die Pläne von Volkswagen-Chef Oliver Blume zu einem grundlegenden Umbau des Wolfsburger Autobauers stoßen im eigenen Aufsichtsrat auf Widerstand. Blumes "Zukunftsplan", mit dem er den Mehrmarken-Konzern aus der Krise führen will, sei dort am Donnerstagabend mit sieben zu zwölf Stimmen abgelehnt worden, sagten zwei mit den Beratungen vertraute Personen am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters.

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