Easyjet akzeptiert Übernahmeangebot von Finanzinvestor Apollo

10. Jul (Reuters) - ⁠Die britische Billigfluggesellschaft Easyjet hat überraschend ein Übernahmeangebot des Finanzinvestors Apollo Global angenommen. Easyjet habe der Offerte von Apollo Global über 7,15 Pfund je Aktie grundsätzlich zugestimmt, teilte die Fluggesellschaft am Freitag mit. Apollo sticht damit den US-Investor Castlelake ‌aus, der 6,90 Pfund je Aktie für Easyjet geboten hatte. Erst am Sonntag hatte Easyjet mitgeteilt, eine Grundsatzvereinbarung mit Castlelake geschlossen zu haben, die ⁠die Fluggesellschaft ⁠mit bis zu 5,5 Milliarden Pfund (umgerechnet 6,4 Milliarden Euro) bewerte.

Easyjet-Aktien steigen in London um knapp 15 Prozent auf ein Viereinhalb-Jahres-Hoch von 6,75 Pfund. Anlagestratege Neil Wilson vom Brokerhaus Saxo Markets äußerte die Erwartung, dass Castelake nachlegen könne. Es sei auch nicht ausgeschlossen, dass andere Fluggesellschaften wie die British-Airways-Mutter IAG ‌oder Air France-KLM in einem Bieterwettkampf einsteigen. Analysten ‌zufolge stellen die EU-Vorschriften, wonach Fluggesellschaften mehrheitlich in europäischem Besitz sein müssen, eine große Hürde dar.

Apollo bewertet den Billigflieger insgesamt mit 5,7 Milliarden Pfund (rund 6,7 Milliarden Euro). ⁠Apollo muss bis zum 7. August ein verbindliches Angebot für Easyjet vorlegen, Castlelake ‌hat hierfür bis zum 3. August ⁠Zeit. "Das vorgeschlagene Barangebot bietet ein besseres Ergebnis für die Easyjet-Aktionäre, da es einen höheren Barwert aufweist als das jüngste Angebot von Castlelake", teilten Apollo und die Airline in einer gemeinsamen Erklärung mit. "Apollo glaubt an ‌die bestehende Strategie von Easyjet, das ⁠Geschäftsmodell der Billigfluggesellschaft weiterzuentwickeln und zu ⁠stärken", betonte Apollo.

Easyjet wurde 1995 von dem britisch-zypriotischen Unternehmer Stelios Haji-Ioannou gegründet, der mit seiner Familie noch rund 15 Prozent der Anteile hält. Die Branche kämpft weltweit mit hohen Treibstoffkosten und Margendruck infolge des Iran-Konflikts. Easyjet steht zudem in hartem Wettbewerb mit dem Rivalen Ryanair, gilt aber wegen seiner wertvollen Start- und Landerechte an Flughäfen wie London-Gatwick, Paris und Genf schon länger als Übernahmeziel.

(Bericht von Yamini Kalia und Yadarisa Shabong, bearbeitet ⁠von Klaus Lauer und Jörn Poltz. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich an die Redaktionsleitung unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)